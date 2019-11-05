رينارد يعلن تشكيلة السعودية لمواجهة أوزبكستان وباراغواي

أعلن الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي القائمة التي ستخوض مباراة أوزبكستان المقبلة في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، فضلًا عن مواجهة باراغواي وديًا.

وتنتقل بعثة ”الأخضر“ إلى العاصمة الأوزبكية طشقند يوم الأحد المقبل قبل مواجهة أوزبكستان بأربعة أيام، في ثالث مباريات الفريق ضمن التصفيات ثم يلتقي باراغواي في 19 من الشهر ذاته.

وجاءت القائمة التي أعلنها حساب المنتخب السعودي على تويتر يوم الثلاثاء كما يلي:

حراسة المرمى: محمد العويس وفواز القرني وأمين بخاري

الدفاع: عبدالله مادو وزياد الصحفي و محمد خبراني وحسان تمبكتي وياسر الشهراني وسعود عبدالحميد ومحمد البريك وعبدالرحمن العبيد وعبدالله الخيبري.

الوسط: عبدالله عطيف وعبدالرحمن الدوسري وعبدالاله المالكي وسلمان الفرج وسالم الدوسري ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي وعبدالفتاح عسيري ونواف العابد.

الهجوم :هتان باهبري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان وهارون كمارا.

وكان رينارد قد وافق على طلب الهلال متصدر الدوري السعودي استعادة لاعبيه الدوليين عقب مباراة أوزبكستان وقبل خوض مباراة باراغواي؛ وذلك للاستعداد لمواجهة أورواو الياباني خارج أرضه في إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتراجعت السعودية للمركز الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر وكأس آسيا في الصين برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان التي فازت 3-1 خارج أرضها على سنغافورة في الجولة الماضية.

ويملك المنتخب الفلسطيني أربع نقاط ويتفوق بفارق الأهداف على سنغافورة، بينما يتذيل اليمن ترتيب المجموعة بنقطتين من ثلاث مباريات.