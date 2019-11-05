شاهد الأمر في رؤيا.. شاب يتوقع خسارة الهلال أمام أوراوا ريد بنتيجة ثقيلة (فيديو)

أثار شاب سعودي الكثير من الجدل قبل استضافة الهلال فريق أوراوا رد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث توقع تكبد الهلال خسارة فادحة في مباراتي الذهاب والعودة.

وقال الشاب المجهول ـ حتى الآن ـ في فيديو قصير انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه ”شاهد رؤيا ودائمًا ما تصدق رؤيته، وفقًا لروايته، إن الهلال سيتلقى خسارة مذلة في ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في مباراة الذهاب“.

وأضاف أنه عرض رؤيته على أحد الشيوخ وأنه لا يتوقع أبدًا، وأنه ليس لديه أي غرض من هذا الفيديو ولا يريد منه أي شهرة.

وأوضح أن الهلال سيتعرض لهزيمة ساحقة على أرضه وأمام جمهوره وسيخسر في مباراة الإياب أيضًا. وتوقع استقالة فهد بن سعد بن نافل رئيس النادي واعتزال القائد محمد الشلهوب وسيصب جمهور الهلال غضبه على اللاعب علي البليهي وسالم الدوسري وسلمان الفرج.

وسيلتقي الهلال مع أوراوا رد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف مباراة الذهاب في الرياض، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي قبل أن يخوض العودة في 24 من الشهر ذاته.

فيديو.. . شاب يكشف عن رؤيا صادمة تنتظر ⁧#الهلال⁩ أمام ⁧#أوراوا⁩ : أرسلتها للشيخ وتفسيرها على 4 مراحل . ⁧#الهلال_اوراوا⁩ pic.twitter.com/AdQ8U2fvIA — السعودية (@KSA) November 5, 2019

الهلال في الدوري

وتحول هذا الشاب إلى المراحل التالية في رؤيته والمتعلقة بوضع الهلال في الدوري السعودي، حيث توقع فوز النصر بلقب الدوري بينما سينهي الهلال البطولة في المركز الرابع.

وتعرض الهلال للخسارة أمام غريمه التقليدي النصر حامل اللقب، بهدفين مقابل هدف في قمة المسابقة، آخر الشهر الماضي.

وسجل الهداف المغربي عبدالرزاق حمد الله هدفين، ليقود النصر حامل اللقب لتحويل تأخره إلى فوز خارج ملعبه 2-1 على غريمه المتصدر الهلال في قمة الدوري السعودي.

وكانت هذه الهزيمة الأولى للهلال، الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا، هذا الموسم، بعد ثماني مباريات، لكنه ظل في الصدارة.

ويتصدر الهلال مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة من تسع مباريات، متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي النصر حامل اللقب، الذي خاض ثماني مباريات فقط.