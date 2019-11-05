تقرير: لجنة فنية تشارك تين كات اختيار أجانب نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، لن تمنح الجهاز الفني الجديد بقيادة الهولندي تين كات الصلاحيات كاملة فيما يتعلق باستقطابات اللاعبين خلال الفترة الشتوية المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط فإن نادي الاتحاد سيشكل لجنة فنية تضم عددا من اللاعبين السابقين لمناقشة المدرب في اختياراته.

وأعلن نادي الاتحاد السعودي، أمس الاثنين، رسميًا، تعيين المدرب الهولندي هينك تين كات مدربًا للفريق الأول.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”يعلن المركز الإعلامي تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر“.

وكشفت الصحيفة عن توجه داخل النادي للتعاقد مع 3 عناصر أجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لدعم صفوف الفريق الذي يعاني من سوء النتائج.

ويرغب الاتحاد في التعاقد مع مهاجم أجنبي وصانع ألعاب ومدافع.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد اتمت التعاقد مع المدرب الهولندي تين كات (65 عاماً) لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول خلفاً للتشيلي خوسيه لويس سييرا الذي تمت إقالته الشهر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للهولندي تين كان أن عمل في وقت سابق مدرباً لفريقي الوحدة والجزيرة الإماراتيين، حيث قاد الأخير في 31 مباراة فاز في 22 مباراة منها وخسر 5 مباريات فقط، وحقق مع الجزيرة بطولتي الدوري والكأس، كما حقق مع الجزيرة المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.