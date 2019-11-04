جماهير الاتحاد السعودي تسأل أنمار الحائلي عن دور حمد الصنيع في النادي (فيديو)

استنكر عدد من جماهير نادي الاتحاد السعودي، وجود حمد الصنيع رئيسًا تنفيذيًا للنادي خلال فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية.

وسأل مشجعٌ أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، عن الدور الذي يقوم به حمد الصنيع الرئيس التنفيذي للنادي، عقب تفوق العميد 2/0 على الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس).

وعقب المباراة توجه أنمار الحائلي إلى المدرجات وتحدث مع عدد من المشجعين، حيث تساءل أحدهم عمّا يفعله الصنيع في النادي، وقال: ”خسرت الجمهور عشان الصنيع“.

انمار الصنيع ايش قاعد يسوي ؟

خسرت الجمهور علشان الصنيع ؟

القائل: بطل من صناع القرار ???? pic.twitter.com/V2XZVLaJQg — هيـفا الشنـب (@shanabitti) November 4, 2019

الجماهير لـ أنمار الحائلي : الصنيع وش وظيفته في النادي ؟ pic.twitter.com/1rxBHOL5nl — الاتحاد نيوز (@Alittihad_Saudi) November 4, 2019

وأعلن نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، في سبتمبر الماضي، تعيين حمد الصنيع رئيسًا تنفيذيًا للنادي، خلفًا لإبراهيم بخيت الرئيس السابق، وهو القرار الذي لم تستقبله جماهير النادي بارتياح.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي في موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قال فيه: ”صدر قرار مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي، بتعيين الأستاذ حمد الصنيع رئيسًا تنفيذيًا للنادي“.

وجدد نادي الاتحاد السعودي فوزه على منافسه الوصل الإماراتي، بعدما تغلب عليه 2/0، الإثنين، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس)، ليحجز مقعده في ربع نهائي البطولة.

وتأهل نادي الاتحاد إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 4/1، بعد أن فاز 2/1 في مباراة الذهاب في الإمارات.

وتحت أنظار المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد، وضع ألكسندر بريجوفيتش العميد في المقدمة بهدف في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وانتهى النصف الأول من المباراة على نتيجة 1/0.

وأضاف البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا (رومارينهو) الهدف الثاني للاتحاد بتسديدة قوية في الدقيقة 54.

وهذا الهدف الثالث لرومارينهو على الوصل بعد أن سجل هدفي الاتحاد في مباراة الذهاب الشهر الماضي.

وأصبح الاتحاد أول المتأهلين إلى ربع نهائي البطولة العربية بانتظار بقية النتائج.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، تعيين المدرب الهولندي هينك تين كات مدربًا للفريق الأول.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”يعلن المركز الإعلامي تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر“.

وأضاف: ”أكد رئيس مجلس الإدارة بأن التعاقد مع المدرب تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لتعوده على أجواء المنافسة في منطقتنا، بعد أن عمل في الإمارات“.

انمار في هذا الموقف شجاع واصيل يواجه الصغط وحده

اخطأت ادارته ليظهر وحده ويعتذر .. مثل هذه المواقف لايقدم عليه إلا الشجاع pic.twitter.com/Bi9VVJn7J5 — عبدالعزيز السلمي-سبق (@Ana_abdulaziz55) November 4, 2019

ويملك هنك تين كات، البالغ من العمر 64 عامًا، مسيرة تدريبية طويلة، إذ درّب أندية تشيلسي الإنجليزي، وباناثانياكوس اليوناني، وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة الإماراتية، وسبارتا روتردام الهولندي، وشاندونغ ليونينغ الصيني.