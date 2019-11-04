بعد توجيهات بإجراءات عاجلة.. استدعاء سعد آل مغني العضو الذهبي السابق بنادي النصر للتحقيق

قالت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، إنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك.

كان سعد آل مغني العضو الذهبي السابق بنادي النصر السعودي، قد كشف عن امتلاكه سرًّا، كفيلًا بخصم 3 نقط من ”العالمي“، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت إدارة النصر أخيرًا، إسقاط العضوية الذهبية لآل مغني بأثر فوري، بعد استكمال الإجراءات النظامية بشأنه.

وقال آل مغني في تصريحات تلفزيونية: ”إدارة النصر الجديدة بقيادة صفوان السويكت ضعيفة للغاية، ولا تتحمل الفوز العريض على أبها برباعية، وتم وعد اللاعبين بمكافأة في حال الفوز أمام الهلال، تم تأجيلها، ولم تصرف حتى الآن لهم“.

وأضاف: ”أتمنى تسليم المكافآت للاعبين قبل مباراة الفيصلي المؤجلة، لأهميتها في الوصول لصدارة الدوري“.

وتابع: ”الإدارة النصراوية لم تكن سببًا في تهيئة نور الدين أمرابط من الناحية النفسية، التي كانت سيئة قبل مباراة الديربي أمام الهلال، وجاء ذلك من خارج الإدارة، وتحول للإيجاب في اللقاء وكان اللاعب مؤثرًا وصنع فارقًا“.

وأشار: ”الخطاب الذي رفع للهيئة العامة للرياضة من نادي النصر، به الأعضاء الذهبيون وموقع منهم (مزور)، لأنني لم أوقع عليه كعضو ذهبي، وشخص آخر وقع بجانب اسمي بدلًا مني، ولا أعلم شيئًا عنه“.

وأردف: ”سأعترض على قرار إسقاط عضويتي، كونه غير قانوني، والإدارة النصراوية أخطأت بحقي، والحق سيظهر قريبًا“.

وختم: ”للأسف هناك بعض الإعلاميين النصراويين ألسنتهم تم شراؤها بمبالغ مالية، وكل ما قيل بشأن إفشاء أسرار النادي بالعلن، غير صحيح، ولدي سر من داخل البيت النصراوي لو أخرجته لتم خصم 3 نقاط من الفريق بالدوري، ولكني لن أفشيه أبدًا“.ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 17 نقطة من 8 مباريات فقط، خلف الهلال المتصدر بـ 20 نقطة.