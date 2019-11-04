شاهد.. هينك تين كات يؤازر الاتحاد ضد الوصل (فيديو)

تواجد المدرب الهولندي هينك تين كات المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السعودي في مدرجات ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، لمؤازرة العميد أمام الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال، (كأس محمد السادس)، بعد وقت قصير من إعلان تعيينه مديرًا فنيًا جديدًا للفريق.

وظهر المدرب الهولندي وهو يتناول الطعام في المدرجات ويتابع تفوق الاتحاد على الوصل 1/0 في الشوط الأول.

وسجل ألكسندر بريجوفيتش الهدف الأول لنادي الاتحاد السعودي، في المباراة التي تجمعه مع الوصل الإماراتي، وجاء هدف بريجوفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الاتحاد، رسميًا، تعيين المدرب الهولندي هينك تين كات مدربًا للفريق الأول.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”يعلن المركز الإعلامي تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر“.

وأضاف: ”أكد رئيس مجلس الإدارة بأن التعاقد مع المدرب تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لتعوده على أجواء المنافسة في منطقتنا، بعد أن عمل في الإمارات“.

ويملك هنك تين كات، البالغ من العمر 64 عامًا، مسيرة تدريبية طويلة، إذ درّب أندية تشيلسي الإنجليزي، وباناثانياكوس اليوناني، وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة الإماراتية، وسبارتا روتردام الهولندي، وشاندونغ ليونينغ الصيني.

ومنذ فوزه 3/1 على التعاون، خسر الاتحاد 1/2 أمام الحزم، و0/1 أمام الوحدة، و1/2 أمام أبها، و1/2 أمام الأهلي.

ويلعب الاتحاد مع الاتفاق يوم الأحد 24 نوفمبر في الجولة العاشرة، علمًا بأن الاتفاق يملك 10 نقاط من 9 مباريات في المركز الحادي عشر، مقابل 9 نقاط للاتحاد في المركز الثالث عشر.