هدف مباراة الاتحاد ضد الوصل.. 1/0 للعميد (فيديو)

هدف مباراة الاتحاد ضد الوصل.. 1/0 للعميد (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل ألكسندر بريجوفيتش الهدف الأول لنادي الاتحاد السعودي، في المباراة التي تجمعه مع الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس).

وجاء هدف بريجوفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفاز الاتحاد ذهابًا 2/1 في الإمارات، ما يعني أن الوصل بحاجة إلى 4 أهداف مع عدم تلقي مزيد من الأهداف.

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