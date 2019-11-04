هدف مباراة الاتحاد ضد الوصل.. 1/0 للعميد (فيديو)

سجل ألكسندر بريجوفيتش الهدف الأول لنادي الاتحاد السعودي، في المباراة التي تجمعه مع الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس).
وجاء هدف بريجوفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.
وفاز الاتحاد ذهابًا 2/1 في الإمارات، ما يعني أن الوصل بحاجة إلى 4 أهداف مع عدم تلقي مزيد من الأهداف.
من ركلة جزاء..#بريجوفيتش يضع #الاتحاد السعودي في المقدمة بالهدف الأول #الاتحاد_الوصل#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/SUa6rrISna
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 4, 2019