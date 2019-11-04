رسميًا.. هينك تين كات مدربًا لنادي الاتحاد السعودي (صور)

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، رسميًا، تعيين المدرب الهولندي هينك تين كات مدربًا للفريق الأول.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”يعلن المركز الإعلامي تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لتدريب الفريق الأول بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد لموسم آخر“.

وأضاف: ”أكد رئيس مجلس الإدارة بأن التعاقد مع المدرب تين كات جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية، ووجد بأنه الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، لتعوده على أجواء المنافسة في منطقتنا، بعد أن عمل في الإمارات“.

ويملك هنك تين كات مسيرة تدريبية طويلة، إذ درّب أندية تشيلسي الإنجليزي، وباناثانياكوس اليوناني، وشباب الأهلي دبي والوحدة والجزيرة الإماراتية، وسبارتا روتردام الهولندي، وشاندونغ ليونينغ الصيني.

ومنذ فوزه 3/1 على التعاون، خسر الاتحاد 1/2 أمام الحزم، و0/1 أمام الوحدة، و1/2 أمام أبها، و1/2 أمام الأهلي.

ويلعب الاتحاد مع الاتفاق، يوم الأحد 24 نوفمبر، في الجولة العاشرة، علمًا بأن الاتفاق يملك 10 نقاط من 9 مباريات في المركز الحادي عشر، مقابل 9 نقاط للاتحاد في المركز الثالث عشر.

وبعد قليل يستضيف الاتحاد منافسه الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال، علمًا بأن العميد السعودي فاز 2/1 ذهابًا في الإمارات.

تين كات مدرباً لكتيبة النمور ???? pic.twitter.com/nArUEYatpE — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 4, 2019

مرحباً بك في معقل النمور ???? pic.twitter.com/ww5K8S1TOv — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 4, 2019