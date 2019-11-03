”هداف الأزمات“.. هل تحوّل مشاكل 2019 مسار عبد الرزاق حمد الله؟

أصبح عبد الرزاق حمد الله مهاجم منتخب المغرب السابق، بطل أزمة جديدة تحولت إلى حديث جماهير ناديه ”النصر“ السعودي بعد أن دخل في مشادة مع مواطنه وزميله نور الدين أمرابط، خلال لقاء أبها ببطولة الدوري.

ورفض حمد الله أن ينتهي عام 2019 قبل أن يدخل في أزمة جديدة بعد صدامه المثير الذي شغل أجواء الكرة المغربية وأدّى لاستبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن دخل في صراع مع زملائه وعلى رأسهم فيصل فجر.

وأصبح السؤال: هل تحوّل أزمات عام 2019 مسار عبد الرزاق حمد الله؟ هذا ما ترصده شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

أزمة النصر

دخل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في أزمة مع مواطنه نور الدين أمرابط، بعد أن رفض تسديد الأخير ضربة الجزاء التي حصل عليها الفريق في لقاء أبها بالدوري وتمسك حمد الله بتصويبها ليرفع حصيلة أهدافه في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين جماهير النصر.

وأكد فهد الروقي الكاتب الصحفي السعودي عبر تصريحات تلفزيونية أنه كان لا بد أن يعطي حمد الله الكرة لأمرابط لتسديدها مبديًا دهشته من تصرف هداف النصر.

وأصبح تصرف ”حمد الله“ حديث جماهير النصر التي أبدت تخوفها من نشوب أزمة حادة تؤثر على استقرار الفريق خاصة أن حمد الله هو المهاجم الأساس للفريق.

ولم تكن أزمة حمد الله الوحيدة خلال الموسم الحالي مع النصر، بل أثار اللاعب المغربي جدلًا واسعًا أيضًا في لقاء الحزم بالدوري بعد أن تم تداول لقطة له وهو يبصق باتجاه أحد لاعبي فريق الحزم.

الصدام المغربي

كان حمد الله عنوانًا لأزمة حادة في منتخب المغرب قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر بعد أن دخل في مشكلة مع زميله فيصل فجر.

وحدثت الأزمة بعد أن طلب حمد الله تسديد ضربة الجزاء في لقاء جامبيا الودي قبل بطولة أمم أفريقيا الأخيرة ولكنه دخل في مشادة مع فيصل فجر ليصبح الثنائي طرفي أزمة حادة في معسكر أسود الأطلس بالبطولة.

وأدى الأمر في النهاية إلى استبعاد حمد الله من معسكر المنتخب المغربي قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية بسبب هذه الخلافات الحادة التي نشبت بينهما.

وقال محمد سهيل نجم الوداد المغربي الأسبق لـ“إرم نيوز“ عن أزمات حمد الله، إن مشكلته مع فيصل فجر حوّلت مساره في العام الحالي، موضحًا أن فجر كان أحد نجوم الموسم الماضي، كما أن المنتخب المغربي كان بحاجة لجهوده بالبطولة.

وأضاف:“ حمد الله كان بمقدوره أن يصبح أحد نجوم أمم أفريقيا الأخيرة في ظل مستواه العالي الذي قدمه في الموسم الماضي تحديدًا“.

توابع مشاكل أسود الأطلس

لم تتوقف أزمة حمد الله عند هذا الحد، بل أصبحت هناك توابع في منتخب المغرب، حيث استبعد المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب اللاعب، ورفض عودته لأسود الأطلس.

خلافات رينارد تنتقل للسعودية

ونقل حمد الله خلافاته مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي بعد أن أعلن حمد الله أن رينارد هو السبب الرئيس لأزماته مع المنتخب المغربي، وتسبب في ابتعاده عن الصورة رغم أنه لم يتمرد يومًا على المنتخب.

ورفض رينارد الرد على تصريحات حمد الله، مؤكدًا أن تركيزه كله على العمل مع المنتخب السعودي في الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يجعله رافضًا فكرة الرد على حمد الله والدخول في ملاسنات معه.

في النهاية، يظل الملعب هو الفيصل في الحكم على مستوى اللاعب، لكن ليس هناك شك بأن الحالة النفسية لأي لاعب تلعب دورًا بارزًا في تركيزه داخل المستطيل الأخضر والظهور بمستوى مميز، فكثيرًا ما امتلأت ملاعب كرة القدم بالعديد من المواهب، لكن طريقة تعامل هؤلاء اللاعبين مع الأزمات تسبب في إنهاء مشوارهم الرياضي مبكرًا.