نادي الهلال يتخطى مطب عرعر برباعية في كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)‎

نادي الهلال يتخطى مطب عرعر برباعية في كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نجح نادي الهلال السعودي في عبور فريق عرعر في كأس الملك برباعية مقابل هدف وذلك خلال لقاء الفريقين ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين .

تقدم الهلال قبيل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، إذ احتسب الحنفوش ضربة حرة لصالح الهلال سددها هتان باهبري لترتد من مدافع عرعر عادل هماني بالخطأ في مرماه ليسجل الهدف الأول للزعيم

ونجح محمد الشلهوب في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة.

وأضاف البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الهلال الثالث في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وتبعه هتان باهبري بالهدف الرابع للموج الأزرق.

وأحرز نادي عرعر هدفًا شرفيًا من خلال فرهان فالح.

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