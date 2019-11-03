كريستيانو عرعر.. شاهد مهارات اللاعب بندر فالح العنزي ضد الهلال (فيديو)‎

كريستيانو عرعر.. شاهد مهارات اللاعب بندر فالح العنزي ضد الهلال (فيديو)‎

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

شهدت مباراة الهلال ضد عرعر في دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين، مهارة كبيرة من اللاعب بندر فالح العنزي مهاجم فريق عرعر.

حيث قام اللاعب بعمل حركات استعراضية أدت إلى إرسال كرة طائرة على مرمى الهلال، ما جعل معلق المباراة يطلق عليه لقب ”كريستيانو عرعر“.

وعبر الهلال فريق ”عرعر“ في كأس الملك برباعية مقابل هدف وذلك خلال لقاء الفريقين ضمن دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقدم الهلال قبيل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، واحتسب الحنفوش ضربة حرة لصالح الهلال سددها هتان باهبري لترتد من مدافع عرعر عادل هماني بالخطأ في مرماه ليسجل الهدف الأول للزعيم.

ونجح محمد الشلهوب بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة.

وأضاف البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الهلال الثالث في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، وتبعه ”هتان باهبري“ بالهدف الرابع للموج الأزرق.

وأحرز نادي عرعر هدفًا شُرفيًا من خلال فرهان فالح.

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