ضربة قوية للوصل الإماراتي قبل مواجهة نادي الاتحاد السعودي في كأس محمد السادس

أعلن نادي الوصل الإماراتي اليوم الأحد، رسميًا، استبعاد نجمه البرازيلي فابيو دي ليما، من مواجهة منافسه الاتحاد السعودي، في إياب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال، (كأس محمد السادس)، التي تلعب غدًا الإثنين.

وقال الوصل في بيان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”قرر الجهاز الفني استبعاد فابيو دي ليما، بعد شعور اللاعب بآلام خفيفة في العضلة الخلفية، يغيب على أثرها عن المشاركة مع الإمبراطور أمام الاتحاد السعودي“.

ويمثّل غياب ليما عن المباراة ضربة قوية للوصل ومدرب لاورينتو ريجيكامف، حيث يعتمد المدرب الروماني كثيرًا على اللاعب البرازيلي في قيادة هجومه، خاصة أن الوصل ليس أمامه سوى الفوز للتأهل إلى دور الـ8، بعدما خسر 1/2 في لقاء الذهاب في دبي.

????| قرر الجهاز الفني استبعاد فابيو دي ليما، بعد شعور اللاعب بآلام خفيفة في العضلة الخلفية، يغيب على أثرها عن المشاركة مع #الإمبراطور أمام الإتحاد السعودي.#الوصل_الاتحاد#ALWASL60 pic.twitter.com/Qk8dTWj8vE — Al Wasl SC (@AlWaslSC) November 3, 2019

ويشير موقع ”Transfermarkt“ المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم أن فابيو دي ليما، البالغ من العمر 26 عامًا، شارك في 6 مباريات مع الوصل في الدوري الإماراتي الموسم الحالي، سجل فيها هدفين وصنع هدفين.

وبعد مواجهة الاتحاد يلعب الوصل مع الوحدة يوم الجمعة المقبل في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي، علمًا أن الوصل يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط، مقابل 9 نقاط للوحدة في المركز السادس.

وفي أبرز مباريات ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية تغلب الاتحاد 2/1 على الوصل، والشباب السعودي 1/0 على شباب الأردن، والإسماعيلي المصري 2/0 على الجزيرة الإماراتي، في حين تعادل الرجاء مع مواطنه الوداد 1/1 في ديربي الدار البيضاء.