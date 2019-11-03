الشارقة الإماراتي يكشف حقيقة انتقال إيغور كورنادو إلى نادي الهلال السعودي

كشف محمد سعيد بوزنجال، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الإماراتي والمشرف العام على فريق الكرة، ما تردد عن تلقي إدارة ناديه عرضًا من نظيره الهلال السعودي، لضم البرازيلي إيغور كورنادو، هداف الفريق، مقابل 20 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال بوزنجال، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”الإمارات اليوم“، إن ”هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، الجهاز الفني للشارقة لا يلتفت لمثل هذه الأمور وتركيزه ينصب على الفريق“.

وأضاف: ”إيغور لاعب مميز، ومن الطبيعي أن تسعى في طلبه أندية أخرى واللاعب مرتبط بعقد مع الشارقة حتى 2023“.

???? ايغور كورنادو .. صانع لعب .. 27 سنة ????????

في 5 مباريات .. سجل 6 اهداف .. صنع 6 اهداف

pic.twitter.com/IyL6Kb2ZUD — مروان | Marwan (@i1Marwan) November 1, 2019

ويعد إيغور أحد أفضل لاعبي نادي الشارقة والدوري الإماراتي عامة بعد الظهور اللافت له في الموسم الماضي، وقيادته فريقه لحصد لقب الدوري بعد غياب 23 عامًا، كما حصل على لقب كأس السوبر بداية الموسم على حساب شباب الأهلي، ويقود الفريق حاليًا لصدارة ترتيب جدول دوري الخليج العربي، وقدم لمسات ساحرة مع فريقه الملقب بالملك، ومنذ التحاقه بالشارقة في الموسم الماضي لعب 32 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا، وصنع 20، ويتمتع اللاعب بحب كبير من زملائه في الفريق وبين الجماهير الكبيرة التي عادت لمؤازرة فريقها.

وكان إيغور قد انتقل في صيف 2108 إلى نادي الشارقة قادمًا من نادي باليرمو الإيطالي بصفقة قيمتها 6 ملايين يورو، وأصبح علامة فارقة مع الشارقة منذ مشاركته الأولى وحتى الآن.

الهلال ضد عرعر

ويواجه نادي الهلال نظيره عرعر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويتطلع الهلال إلى التأهل إلى مرحلة الـ32 من كأس الملك، لمصالحة جماهيره بعد العودة من الأحساء بتعادل مخيب للآمال بعد مواجهة الفتح بنتيجة (3/3)، ضمن المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وقبلها الخسارة من النصر 1 /2، لكنه لم يؤثر على مركزه في صدارة ترتيب الدوري السعودي بـ20 نقطة.

وتعد هذه المباراة الأخيرة للهلال قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت المقبل أمام أوراوا الياباني، ويسعى الهلال للتتويج بكأس الملك للمرة التاسعة بعد فوزه بثمانية ألقاب يعود آخرها إلى عام 2017.

وقرر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للزعيم، استبعاد الخماسي عبد الله المعيوف، وياسر الشهراني، وكاريلو، وجيوفينكو وجانغ هيون سو، من قائمة المباراة.

وينتظر أن يستعين لوشيسكو بمجموعة من البدلاء في لقاء عرعر، تجهيزًا لهم للنهائي الآسيوي، لإراحة القائمة الأساسية التي تعاني الإرهاق لكثرة المباريات خلال الفترة الماضية.

ويتوقع ألا يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز ضيفه عرعر الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في المجموعة B برصيد 8 نقاط، إذ يُعدّ هذا اللقاء هو الأول تاريخيًّا بين الفريقين، إلا أن مواجهات خروج المغلوب قد تحضر فيها المفاجأة رغم الفوارق الفنية التي تصب لصالح الهلال.

ويُعدّ نادي عرعر القادم من شمال المملكة والذي يلعب في القسم الثاني من أندية دوري الدرجة الثانية السعودي من الفرق الصاعدة في المواسم الأخيرة ويحتل المرتبة الثالثة في دوري الدرجة الثانية وتعد هذه أول مباراة رسمية يلعبها الفريق أمام الهلال، أحد فرق الطليعة في الدوري السعودي الممتاز، عبر تاريخه.