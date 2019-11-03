ما أسباب نقل مباراة عفيف والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى ملعب المجمعة؟.. اتحاد الكرة يجيب (فيديو)

ما أسباب نقل مباراة عفيف والنصر في كأس خادم الحرمين الشريفين إلى ملعب المجمعة؟.. اتحاد الكرة يجيب (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أوضح إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، تفاصيل قرار نقل مباراة عفيف والنصر من ملعب الدرع بالداودمي إلى مدينة المجمعة.

ويحل النصر ضيفًا على نظيره عفيف يوم السبت الموافق الـ9 من نوفمبر، بملعب مدينة المجمعة، في إطار مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”وصلنا خطاب مشترك بين ناديي النصر وعفيف، إذ كان يتضمن نقل المباراة من الدوادمي إلى الرياض، نظرًا لعدم توافر الاشتراطات الأمنية“.

وأضاف: ”رفعنا الخطاب إلى إدارة الشؤون الفنية والإنشائية التابعة للهيئة العامة للرياضة، إذ أكدت عدم مطابقة الملعب للشروط الأمنية“.

وتابع: ”لجنة المسابقات بناء على إفادة إدارة المنشآت الرياضية، قررت نقل المباراة إلى ملعب محايد، اعتمادًا على المادة السادسة الفقرة السابعة من لائحة المسابقات“.

وأردف: ”عدم وجود الحواجز في ملعب الدرع يعطي الفرصة للجمهور للاختلاط باللاعبين والحكام والجهاز الفني وهذا مخالف للاشتراطات الأمنية“.

وأتم أمين عام الاتحاد السعودي: ”مطالبة الفريقين بنقل المباراة إلى الرياض مع العوائد المالية لعفيف ينتفي مع اللائحة وهذا الباب ”مغلق“ تمامًا“.

رئيس نادي عفيف

من جانبه، أعرب بندر الضليعي، رئيس نادي عفيف، عن حزنه الشديد بسبب نقل مباراة فريقه أمام النصر إلى ملعب مدينة المجمعة.

وقال الضليعي في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“: ”اتحاد الكرة يقول إن ملعبنا لا يتوافر به الاشتراطات الأمنية ولكننا نلعب به دائمًا وجميع الاشتراطات متوافرة، ولماذا تم إدراج الملعب في جدول المباريات منذ البداية؟“.

وأضاف: ”بعد أن حرمنا من اللعب على ملعبنا، نادي النصر أرسل لنا خطابًا من أجل نقل المباراة إلى الرياض في ملعب الملز، مع حصول عفيف على مكتسبات مالية، قد تصل إلى 600 ألف ريال من عائد الحضور الجماهيري“.

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