نادي الشباب يسقط على أرض التعاون في الدوري السعودي (فيديو)

تلقى الشباب الهزيمة الثانية في تسع مباريات ليتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بخسارته 3-1 أمام مستضيفه التعاون اليوم السبت.
وبات رصيد الشباب 15 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الثامن من ثماني مباريات.
د18'هدف لـ #التعاون! ⚽
#هيلدون يسجل الهدف الاول
#التعاون 1 : 0 #الشباب
#التعاون_الشباب
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/7o9QoVULik
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 2, 2019
ووضع هيلدون أوجوستو التعاون في المقدمة في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، وأدرك البديل الكولومبي دانيلو أسبريا التعادل للشباب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47.
????| فيديو
هدف #الشباب الأول سجله دانيلو أسبريا في الدقيقة 47
#التعاون_الشباب #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/kJq78KkgTd
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 2, 2019
وأعاد عبد المجيد السواط التعاون للمقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 قبل أن يحرز الكاميروني لياندري تاوامبا الهدف الثالث بعدها بعشر دقائق ببراعة إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة رائعة من فوق رأس الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.
وفي مباراة أخرى تعادل العدالة 2-2 مع الحزم حيث سجل كارولوس أندرياماتسينورو ثنائية العدالة، بينما سجل المالي إبراهيما تانديا ومحمد الزبيدي هدفي الحزم.
وبات رصيد الحزم 14 نقطة في المركز السابع مقابل ثماني نقاط للعدالة في المركز 14.
د70'هدف لـ #التعاون! ⚽
#عبدالمجيد_السواط يسجل الهدف الثاني
#التعاون 2 : 1 #الشباب
#التعاون_الشباب
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/lbI1bMJHJT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 2, 2019
د80'هدف لـ #التعاون! ⚽
#تاوامبا يسجل الهدف الثالث
#التعاون 3 : 1 #الشباب
#التعاون_الشباب
???? — شاهد الهدف! ???? pic.twitter.com/mJodmiW1Q0
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 2, 2019