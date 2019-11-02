نادي الشباب يسقط على أرض التعاون في الدوري السعودي (فيديو)

تلقى الشباب الهزيمة الثانية في تسع مباريات ليتراجع إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بخسارته 3-1 أمام مستضيفه التعاون اليوم السبت.

وبات رصيد الشباب 15 نقطة متفوقًا بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الثامن من ثماني مباريات.

ووضع هيلدون أوجوستو التعاون في المقدمة في الدقيقة 18 من ضربة جزاء، وأدرك البديل الكولومبي دانيلو أسبريا التعادل للشباب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47.

وأعاد عبد المجيد السواط التعاون للمقدمة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70 قبل أن يحرز الكاميروني لياندري تاوامبا الهدف الثالث بعدها بعشر دقائق ببراعة إثر هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة رائعة من فوق رأس الحارس التونسي فاروق بن مصطفى.

وفي مباراة أخرى تعادل العدالة 2-2 مع الحزم حيث سجل كارولوس أندرياماتسينورو ثنائية العدالة، بينما سجل المالي إبراهيما تانديا ومحمد الزبيدي هدفي الحزم.

وبات رصيد الحزم 14 نقطة في المركز السابع مقابل ثماني نقاط للعدالة في المركز 14.