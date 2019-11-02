التشكيلة الرسمية لمباراة النصر ضد أبها في الدوري السعودي

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة أبها، في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على ملعب فيصل بن فهد.

وجاءت تشكيلة النصر الرسمية كالآتي: جونز – الغنام – مادو – مايكون – عبدالرحمن العبيد – بيتروس – عبدالله الخيبري – يحيى – أمرابط – جوليانو – عبدالرزاق حمدالله.

الاحتياط: وليد عبدالله – عمر – عبدالعزيز الجبرين – مختار علي – عوض خميس – عبدالرحمن الدوسري – فهد الجميعه – أحمد موسى – فراس البريكان.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيدًا، فيما يملك أبها 11 نقطة بالمركز الثامن من 3 انتصارات تعادل في مواجهتين وخسر 3.

حقق العالمي فوزًا غاليًا على مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في ديربي الرياض من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب جامعة الملك سعود، وبهذه النتيجة يحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الجدول برصيد 14 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزعيم المتصدر، ومتساويًا مع الأهلي صاحب المركز الرابع بفارق الأهداف.

بدأ أبها الموسم بداية جيدة إلى حد ما، ففي مباراته الأخيرة نجح في اقتناص ثلاث نقاط غالية من العميد على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة (2-0)، ليُصبح بذلك في المركز الثامن برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين، وخسر الفريق مباراتين حتى الآن في الدوري بعد أن خاض 8 مباريات.

سجل عبدالرزاق حمد الله 55% من أهداف النصر في دوري المحترفين السعودي منذ أول هدف للمغربي في المنافسة في 24 سبتمبر 2018 (38\69) – لم يسجل أي لاعب آخر في الفريق أكثر من 8 أهداف خلال الفترة نفسها.