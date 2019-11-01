فيتوريا يضم اللاعب للقائمة.. هل تشهد مباراة النصر ضد أبها عودة أحمد موسى لهجوم ”العالمي“؟

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي انضمام محترف الفريق النيجيري أحمد موسى لقائمة فريقه في مباراة أبها غدًا، في الجولة التاسعة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المرجح أن يظهر موسى على مقاعد البدلاء، والمشاركة في المواجهة بحسب رغبة المدرب.

وغاب المهاجم النيجيري عن اللعب منذ تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة خلال مواجهة الفتح في الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدًا في الـ30 من أغسطس الماضي.

وأثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها النيجيري أحمد موسى تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفتح ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانضم موسى للنصر الموسم الماضي في صفقة انتقال هي الأغلى في الملاعب السعودية قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي نظير 15 مليون يورو.

وساهم اللاعب مع فريقه في الفوز بالدوري الاستثنائي الموسم الماضي، لكنه لم يحظ باقتناع النصراويين كثيرًا عطفًا على مستوياته .

واستدعى المنتخب النيجيري اللاعب للمشاركة معه في مباريات الفيفا التي ستقام الشهر الجاري.

وتنطلق مباراة نادي النصر مع أبها على ملعب فيصل بن فهد، مساء يوم السبت 2 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الـ6:50 بتوقيت مدينة القاهرة والـ7:50 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:50 بتوقيت أبوظبي، وينتظر أن تذاع المباراة عبر القناة السعودية الرياضية.

وارتفع رصيد نادي النصر إلى النقطة 14 في المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، خلف الهلال الذي لا يزال في القمة.