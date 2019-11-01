محمد نور يهاجم لاعبي الاتحاد عقب الخسارة أمام الأهلي في الدوري السعودي (فيديو)

انتقد محمد نور نجم نادي الاتحاد السعودي السابق لاعبي العميد؛ عقب الخسارة 1/2 أمام النادي الأهلي، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

وقال محمد نور في مقطع فيديو: ”بالنسبة للاعبين، لازم نتكلم بكل صراحة، لا يقدّمون أي شيء، مع احترامي لبعض اللاعبين لا يقدّمون أي شيء، لا ردّة فعل بعد الهدف، ولا نرى اجتهادًا للتعويض، فاقد الشيء لا يعطيه“.

وأضاف نور: ”لازم نحس بالناس ونحس بأنفسنا، لازم يكون عدنا غيرة على الاتحاد، طبعًا ليس الكل، أتكلم عن البعض“.

وألحق الأهلي الخسارة الرابعة على التوالي والسادسة بالاتحاد في الدوري السعودي، الموسم الحالي، وآخر فوز للاتحاد على الأهلي يعود إلى ديسمبر 2016، عندما فاز 3/2، ومنذ ذلك الحين فاز الأهلي 4 مرات، وتعادلا مرتين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني عشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط من 9 مباريات، في حين يملك الأهلي 17 نقطة من 9 مباريات، في المركز الثاني.

الاسطورة محمد نور ينتقد ”بعض“ لاعبي الفريق الباردين. pic.twitter.com/vXcw877xQt — ITTI MANIA (@IttiMania) October 31, 2019

واعتذر المغربي الدولي مروان دا كوستا مدافع الاتحاد، لجماهير ناديه بعد خسارة الديربي أمام الأهلي، وقال دا كوستا عبر حسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“: ”هذا هو شعار النادي، الشعار الذي يمثل النادي مع جماهيره، يومًا ما سنترك النادي، لذلك يجب علينا تمثيله بأفضل صورة ممكنة“.

وأضاف: ”الإدارة تعمل بشكل جيد وكذلك بعض اللاعبين، لكن إذا لم نبذل جهودًا أكبر سنواجه كارثة“.

وتابع: ”قبل الملعب، هناك العديد من القواعد التي إذا لم تحترمها فأنت لم تحترم المستطيل الأخضر“.

وأوضح: ”اعتذر للجماهير التي حضرت في ديربي جدة، أتمنى قيام الفريق برد فعل سريع، ولكن كما ذكرت، النجاح يأتي بالعمل والتضحية“.