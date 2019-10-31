ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على الاتحاد وتعادل الهلال والفتح (صورة)

حسم الأهلي قمة جدة بالفوز 2-1 على غريمه الاتحاد بينما استغل الهلال المتصدر ركلة جزاء في الثواني الأخيرة ليتعادل 3-3 مع الفتح المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وسجل عبد الفتاح عسيري وعمر السومة للأهلي في أول 37 دقيقة قبل أن يقلص زياد الصحفي الفارق قبل 19 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وقفز الأهلي بقيادة مدربه السويسري العائد كريستيان غروس إلى المركز الثاني برصيد 17 نقطة من تسع مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر الذي تعثر للمرة الثانية على التوالي بعد الهزيمة 2-1 أمام النصر يوم الأحد الماضي.

وتجمد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز 12 بعدما خسر للمباراة الرابعة على التوالي وللمرة السادسة في تسع مباريات.

* ستة أهداف وإثارة

وفي مباراة متقلبة وجد الهلال نفسه متأخرا بهدف من ركلة جزاء نفذها مروان في الدقيقة الثامنة بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد واحتساب لمسة يد ضد ياسر الشهراني.

لكن الهلال رد بتسجيل هدفين قبل نهاية الشوط الأول بواسطة صالح الشهري، الذي دخل التشكيلة الأساسية بدلا من بافتيمبي جوميس، وكارلوس إدواردو عن طريق تسديدتين قويتين في الدقيقتين 22 و34.

وأحرز المهاجم ميتشيل تي فريدي هدفين متتاليين بالدقيقتين 77 و88 للفتح، الذي كان يتساوى قبل انطلاق الجولة في رصيد النقاط مع ضمك متذيل الترتيب، وبدا أنه سيحق فوزا مفاجئا.

لكن البديل جوميس أدرك التعادل للهلال في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع بفضل ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد وتأكد من قراره أيضا بعد العودة إلى حكم الفيديو.

وبقي الفتح في المركز 15 وقبل الأخير لكنه يملك الآن خمس نقاط.

كما تعادل الفيحاء 1-1 مع الاتفاق في افتتاح الجولة اليوم الخميس ليصبح رصيد كل فريق عشر نقاط.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: