شاهد.. ردة فعل غاضبة من عبدالله المعيوف بعد هدف التعادل للفتح ضد الهلال في الدوري السعودي (فيديو)

أظهرت الكاميرات ردة فعل غاضبة من عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال السعودي في مباراة الزعيم مع الفتح، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، الخميس.

ووضع المهاجم المغربي مروان سعدان الفتح في المقدمة من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل صالح الشهري للهلال في الدقيقة 22.

ووضع النجم البرازيلي كارلوس إدواردو الهلال في المقدمة بتسديدة في الدقيقة 34، في حين تعادل الهولندي ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 77، والذي سجل هدفين في المباراة.

وأظهرت الكاميرات الحارس عبدالله المعيوف وهو يلوّح بيديه بقوة متجهًا إلى المدرب الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال.

وانتهت المباراة بالتعادل 3/3، حيث تقدم الفتح مرتين على الهلال، ونجح الزعيم في خطف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5، سجلها المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ولم يحقق الهلال الفوز في آخر 3 مباريات في جميع المسابقات، حيث خسر 2/4 أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لكنه تأهل للنهائي مستفيدًا من فوزه ذهابًا 4/1، ثم خسر 1/2 أمام النصر في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وتعادل اليوم الخميس مع الفتح 3/3، وفي المباريات الثلاث تلقى الهلال 9 أهداف وسجل 6.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة من 9 مباريات.