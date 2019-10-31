رقم تاريخي لكارلوس إدواردو في الدوري السعودي (صورة)

دخل المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو تاريخ الدوري السعودي، بعد هدفه في مباراة ناديه الهلال مع الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، اليوم الخميس.

وسجل كارلوس إدواردو هدفًا من تسديدة متقنة في الدقيقة 32، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري السعودي الموسم الحالي، وهو هداف المسابقة حتى الآن، لكن هدف إدواردو على الفتح أدخله تاريخ الدوري السعودي، وهو الهدف رقم 50 للمهاجم البرازيلي في المسابقة.

وأصبح كارلوس إدواردو، البالغ من العمر 30 عامًا، خامس لاعب يسجل 50 هدفًا أو أكثر في تاريخ الدوري السعودي.

وينفرد النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي بالرقم القياسي للاعبين الأجانب برصيد 109 أهداف، ويأتي البرازيلي الآخر إلتون خوزيه في المركز الثاني برصيد 64 هدفًا، وقد لعب للنصر والفتح والقادسية.

ويحتل الكونغولي دوريس سالومو، الذي لعب للفتح، المركز الثالث على قائمة الهدافين الأجانب وفي جعبته 56 هدفًا

ويتواجد برازيلي ثالث في قائمة أفضل الهدافين في الدوري السعودي، وهو فيكتور سيموس اللاعب السابق للأهلي وسجل 53 هدفًا، ويأتي خلفه مواطنه كارلوس إدواردو لاعب الهلال وبفارق 3 أهداف فقط (50 هدفًا).

وسجل المهاجم المغربي مروان سعدان الهدف الأول في مباراة ناديه الفتح مع منافسه الهلال، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف مروان سعدان في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد خطأ على ياسر الشهراني.

وتعادل صالح الشهري للهلال في الدقيقة 22، بتسديدة رائعة على يمين الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح، ووقّع البرازيلي كارلوس إدواردو هدف التقدم للهلال في الدقيقة 34.

ويملك الهلال 19 نقطة من 8 مباريات في صدارة ترتيب الدوري السعودي مقابل 4 نقاط للفتح في المركز الخامس عشر.