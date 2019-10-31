نقل مباراة النصر مع عفيف والشباب ضد طبرجل في كأس خادم الحرمين الشريفين

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل مباراة النصر مع عفيف في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، من ملعب نادي الدرع في الدوادمي إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يوم السبت 9 نوفمبر.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة النصر مع عفيف في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، من ملعب نادي الدرع في الدوادمي إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يوم السبت 9 نوفمبر“.

وأضاف البيان ”جاء القرار بناء على إفادة إدارة المنشآت الرياضية بالهيئة العامة للرياضة بعدم توفر متطلبات الأمن والسلامة في ملعب نادي الدرع“.

وأكمل ”كما قررت اللجنة نقل مباراة فريقي طبرجل والشباب ضمن الدور نفسه والمقرر إقامتها على ملعب نادي العروبة بالجوف يوم الأربعاء 13 نوفمبر المقبل إلى ملعب جامعة الجوف وذلك حسب جاهزية ملعب العروبة بسبب عدم الانتهاء من فترة الزراعة الشتوية“.

وختم البيان ”وتأتي قرارات اللجنة طبقًا للمادة (6/7) من لائحة المسابقات والبطولات والتي تنص على (يحق للجهة المنظمة إقامة أي مباراة بدون جمهور أو على أرض محايدة أو منع إقامة أي مباراة على أي ملعب لأسباب الأمن والسلامة أو عدم توفر الملاعب المعتمدة لإقامة المباراة أو لأي قوة قاهرة)“.

وفي أبرز مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين يلعب الهلال مع عرعر، والوحدة مع الشرق، والأهلي مع الجندل، والفتح مع الانتصار، والاتحاد مع الرياض، والنصر مع عفيف، والشباب مع طبرجل.

يشار إلى أن الاتحاد حامل لقب الموسم الماضي من البطولة بالفوز 3/1 على الفيصلي في المباراة النهاية، في حين أن الأهلي أكثر الأندية تحقيقًا للقب برصيد 13 لقبًا.