رسميًا: ملعب الأمير فيصل بن فهد ”الملز“ جاهز لاستقبال مباريات الدوري السعودي (شاهد)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية أن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض أصبح جاهزًا لاحتضان المباريات بدءًا من مباراة النصر وأبها، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأصدرت الهيئة بيانًا رسميًا قالت فيه إن الاستاد أصبح جاهزًا تمامًا لاستضافة أي مباراة، وذلك بعد اكتمال أعمال التطوير فيه.

وتفقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة، الخميس، الملعب الذي شهد أعمال تطوير موسعة شملت الأرضية والمضمار، إضافة إلى تجديد غرف اللاعبين والحكام والمركز الإعلامي والساحات الخارجية.

ومنذ مطلع الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يلعب نادي النصر على أرضية ستاد الملك فهد الدولي والشباب على الملعب الخاص بالنادي، فيما يخوض الهلال مبارياته في ملعب جامعة الملك سعود.

الهيئة العامة للرياضة تعلن اكتمال المرحلة الأولى من أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض pic.twitter.com/2lKqgz5fRK — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 31, 2019

#صور من أعمال التطوير التي ظهر فيها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض بحلته الجديدة pic.twitter.com/1LEAYO5CYH — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 31, 2019

أعمال التطوير الموسعة شملت أرضية الملعب والمضمار إضافة إلى تجديد غرف اللاعبين والحكام والمركز الإعلامي والساحات الخارجية pic.twitter.com/i09nkLOe36 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 31, 2019

سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يتفقد ملعب الأمير فيصل بن فهد عقب اكتمال أعمال التطوير pic.twitter.com/pGCjcwqyCz — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 31, 2019

وزادت الشكاوى في الموسم الماضي من سوء أرضية ملعب الملز ليقام آخر لقاء عليه في ديسمبر وتعاد زراعة أرضيته والانتهاء منها، ليعود النصر للعب عليه في مباراته أمام القادسية من الموسم الماضي.

وغاب ملعب الأمير فيصل بن فهد ”الملز“، عن استضافة المباريات هذا الموسم.