رسميًا.. ليونيل ميسي ضمن قائمة منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في السعودية (صورة)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، رسميًا، تواجد اسم النجم ليونيل ميسي، في مباراة التانغو أمام البرازيل، يوم الجمعة 15 نوفمبر، على استاد جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

وضمت قائمة الأرجنتين لمواجهة البرازيل 25 لاعبًا، بينهم ميسي وباولو ديبالا، وولاوتارو مارتينيز وسيرجيو أغويرو، ونيكولاس أوتاميندي.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كالتالي:

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA de noviembre. pic.twitter.com/Rrqj2vechK — Selección Argentina ???????? (@Argentina) October 31, 2019

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي يوم الإثنين: ”سيلعب الفريق الذي يقوده ليونيل سكالوني مباراتين وديتين في نوفمبر، سيواجه منافسين من أمريكا الجنوبية: البرازيل، يوم الجمعة 15 نوفمبر، على استاد جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. وأوروغواي، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وواجه منتخب الأرجنتين منافسه البرازيلي في يوليو الماضي في نصف نهائي كأس كوبا أمريكا، وكان الفوز من نصيب راقصي السامبا بنتيجة 2/0.

مشاركة ميسي

وقبل أيام كشف ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد عودة الثنائي ليونيل ميسي قائد الفريق، وسيرجيو أغويرو، مما يعني حضورهما إلى الرياض لمواجهة المنتخب البرازيلي الودية.

وتحتضن الرياض في منتصف نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض لقاء السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ولم يشارك ميسي برفقة منتخب بلاده في البطولة الماضية بسبب ابتعاده عن المنتخب

وتُوّج المنتخب البرازيلي العام الماضي بلقب كأس ”سوبر كلاسيكو“ الذي احتضنته السعودية بفوزه على المنتخب الأرجنتيني، بهدف وحيد، ويسعى الأرجنتينيون للثأر من خسارتهم في جدة الموسم الماضي؛ لكن هذه المرة بحضور ميسي.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ رفض الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتخفيف من عقوبة ميسي، عقب تصريحاته التي أثارت جدلًا كبيرًا في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي انتهت بتتويج البرازيل باللقب، بعد أن قرر الاتحاد إيقافه 3 أشهر ابتداء من شهر أغسطس الماضي.

واعترف ليونيل ميسي قائد برشلونة والهداف التاريخي بأنه لن يستبدل أيًا من ألقابه سواء مع النادي أو منتخب الأرجنتين ليصبح بطلًا لكأس العالم مع منتخب بلاده.

وفاز ميسي بالعديد من الألقاب سواء مع برشلونة، لكن ليس بينها كأس العالم التي قاد خلالها بلاده لنهائي نسخة 2014 قبل الخسارة بهدف نظيف أمام ألمانيا في البرازيل.

وخسر ميسي البالغ عمره 32 عامًا النهائي في 4 بطولات كبرى بينها ثلاثة لكأس كوبا أمريكا ولم يفز بأي منها

وقال ميسي في مقابلة مع محطة ”TyC Sports“ التلفزيونية الأرجنتينية تذيعه كاملًا يوم السبت: ”كنت أتمنى أن أكون بطلًا للعالم. لكنني لا أعتقد أنني سأغير أي شيء آخر في حياتي المهنية لأصبح ذلك“.

وأضاف النجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات: ”هذا ما حصلت عليه وما منحني الله إياه. لا يمكن أن أحلم بما حققته لأنه كان بالفعل أكثر بكثير من أي شيء كنت أتصوره“.