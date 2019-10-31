كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الدوري السعودي

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، إلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة لمتابعة لقاء الديربي المرتقب بين الأهلي وضيفه الاتحاد.

وتبدو المواجهة في ظروف متشابهة للفريقين في ظل البداية المهزوزة للأهلي مع مدربه الجديد السويسري كريستيان جروس، كما أن الاتحاد يعيش مرحلة انتقالية بعد رحيل مدربه التشيلي لويس سييرا.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي لكرة القدم.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS1 بصوت المعلق فهد العتيبي بجانب قناة KSA SPORTS+2 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، وحقق الفريق الفوز في 4 مواجهات وتعادل الفريق مرتين وخسر مباراتين وسجل الأهلي 13 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط ، وحقق الفريق الفوز في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات، ولم يعرف التعادل وسجل الاتحاد 12 هدفًا واستقبل 13 هدفًا.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين في شهر مارس الماضي، بالدوري بالتعادل بهدف لكل منهما، ولم يعرف الاتحاد طعم الفوز بالديربي في آخر 5 لقاءات منذ التغلب بنتيجة 3-2 في نصف نهائي كأس ولي العهد يوم 27 ديسمبر 2016.

ولم يفز الاتحاد في أي لقاء ديربي ببطولة الدوري منذ العام 2012 أي قبل 7 أعوام.

الأهلي.. وبصمات جروس

يبحث كريستيان جروس عن إظهار بصماته سريعًا على أداء الأهلي والفوز بالديربي الذي يعطي الفريق دفعة معنوية قوية لاستكمال مشوار المنافسة وتصحيح الأمور سريعًا بعد الخسارة أمام الحزم.

ويدرك جروس جيدًا أجواء ديربي جدة فسبق له قيادة الأهلي 7 مرات في هذه المواجهة في الولايتين السابقتين وفاز في 4 لقاءات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة.

وفرض جروس السرية على استعدادات الأهلي وسط توقعات بتغييرات في التشكيلة الأهلاوية بعد الخسارة أمام الحزم، ويعتمد المدرب السويسري على الأرجح على تشكيلة تضم محمد العويس لحراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد عبده خيراني وعبد الباسط هندي وسعيد المولد والبرازيلي لوكاس ليما في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حسين المقهوي والبوسني ألفيس ساريتش مع صانع الألعاب عبد الفتاح عسيري ويضع جروس رهانه على مثلث الهجوم لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس والجزائري يوسف بلايلي والسوري عمر السومة.

الاتحاد.. واستعادة التوازن

يسعى الاتحاد لاستعادة التوازن مع مدربه المؤقت محمد العبدلي بعد أن خسر الفريق آخر لقاء ضد أبها ويخشى الجمهور دخول الفريق في منطقة صراع الهبوط.

ويعاني الفريق من أزمات بالجملة آخرها رغبة اللاعب ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق في الرحيل، كما يغيب المغربي مروان دا كوستا للإصابة، ويعتمد الاتحاد في تشكيلته على الحارس فواز القرني وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وزياد الصحفي وعبد المحسن فلاتة وحمدان الشمراني للدفاع والمغربي كريم الأحمدي وعبد الإله المالكي والتشيلي كارلوس فيلانويفا في خط الوسط، بينما يقود الهجوم البرازيلي رومارينهو وهارون كمارا وعبد العزيز البيشي.

وقال عمرو أنور ، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق ، لـ“إرم نيوز“ إن مباريات الديربي دائمًا تتسم بالندية والإثارة رغم تفوق الأهلي في السنوات الأخيرة، وتراجع الاتحاد هذا الموسم، خاصة بعد الخروج الآسيوي، ولكن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة فالاتحاد فريق كبير ولديه القدرة على العودة.

وأضاف:“ الاتحاد لديه هجوم سريع وفرديات عالية مثل رومارينهو وفيلانويفا وكمارا، والأهلي لديه خبرات متميزة متمثلة في السومة وتافاريس وعسيري، وأعتقد أن الفريق الأكثر تنظيمًا في الناحية الدفاعية وقادر على إيقاف هجوم الآخر سيخرج فائزًا“.