تجاه لتشفير الدوري السعودي (فيديو)

كشف مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن إمكانية تشفير المسابقة من أجل زيادة موارد الأندية المنافسة في المسابقة.

وقال آل معمر في مقابلة مع برنامج ”الدوري مع وليد“ على القنوات السعودية الرياضية إن الأمور تدرس من جميع الجوانب، وإنْ حدث وتمت الموافقة على التشفير فلن تكون الأمور صعبة على الشارع الرياضي.

#الدوري_مع_وليد مسلي آل معمر – رئيس رابطة المحترفين السعودية: ندرس ”تشفير“ الدوري السعودي وإن حدث فلن نصعبها على الشارع الرياضي. pic.twitter.com/ux367cieta — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 30, 2019

وأوضح أنه دون تشفير يكون دخل الأندية السعودية أقل كما هو الوضع الآن، لكنه وعد أن تكون المباريات متاحة للجميع حتى لو حدث وتمت الموافقة على التشفير.

وخلال الحلقة ذاتها قال خالد البلطان رئيس نادي الشباب : ”التشفير التلفزيوني هو مصدر الدخل الأول في نظري والمباراة الواحدة في الدوري السعودي تكلف الدولة ملايين“.

وأضاف ”أنا مع التشفير البسيط لدعم النادي ولست مع الذي يرهق كاهل المشاهد. نحن نريد تشفيرًا يستطيع تحمله المواطن البسيط. لأن كل مباراة مكلفة للغاية على الدولة وتتجاوز الملايين وتنقل مجانًا. أدعو إلى حدوث توازن بسيط على سبيل المثال 200 ريال في العام لدعم النادي وتحقيق توازن في المصاريف“.

وأكد البلطان أنه ضد التشفير الذي يرهق المواطن والذي يجعل قيمة الاشتراك صعبة عليه .

#الدوري_مع_وليد خالد البلطان – رئيس نادي #الشباب: التشفير التلفزيوني هو مصدر الدخل الأول في نظري والمباراة الواحدة في الدوري السعودي تكلف الدولة ملايين.. أنا مع التشفير البسيط لدعم النادي ولست مع الذي يرهق كاهل المشاهد. pic.twitter.com/AnEtu9VNZU — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 30, 2019

سياسة التشفير

وسبق للدوري السعودي أن تم تشفيره عبر شبكة قنوات MBC لكن مع إتاحته في بعض القنوات، إذ تعاقدت الهيئة العامة للرياضة مع القنوات الخاصة السعودية لبضع سنوات قبل أن يتم فسخ العقد.

وطرحت MBC حينها الاشتراك في قنواتها بعد التشفير بأسعار رمزية، دون أن يكون لها جهاز استقبال مستقل بذاته..

لكن الموسم الحالي تبث مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية دون تشفير على قنواتها العادية وفائقة الجودة.