تجاه لتشفير الدوري السعودي (فيديو)

تجاه لتشفير الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

كشف مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن إمكانية تشفير المسابقة من أجل زيادة موارد الأندية المنافسة في المسابقة.

وقال آل معمر في مقابلة مع برنامج ”الدوري مع وليد“ على القنوات السعودية الرياضية إن الأمور تدرس من جميع الجوانب، وإنْ حدث وتمت الموافقة على التشفير فلن تكون الأمور صعبة على الشارع الرياضي.

وأوضح أنه دون تشفير يكون دخل الأندية السعودية أقل كما هو الوضع الآن، لكنه وعد أن تكون المباريات متاحة للجميع حتى لو حدث وتمت الموافقة على التشفير.

وخلال الحلقة ذاتها قال خالد البلطان رئيس نادي الشباب : ”التشفير التلفزيوني هو مصدر الدخل الأول في نظري والمباراة الواحدة في الدوري السعودي تكلف الدولة ملايين“.

وأضاف ”أنا مع التشفير البسيط لدعم النادي ولست مع الذي يرهق كاهل المشاهد. نحن نريد تشفيرًا يستطيع تحمله المواطن البسيط. لأن كل مباراة مكلفة للغاية على الدولة وتتجاوز الملايين وتنقل مجانًا. أدعو إلى حدوث توازن بسيط على سبيل المثال 200 ريال في العام لدعم النادي وتحقيق توازن في المصاريف“.

وأكد البلطان أنه ضد التشفير الذي يرهق المواطن والذي يجعل قيمة الاشتراك صعبة عليه .

سياسة التشفير

وسبق للدوري السعودي أن تم تشفيره عبر شبكة قنوات MBC لكن مع إتاحته في بعض القنوات، إذ تعاقدت الهيئة العامة للرياضة مع القنوات الخاصة السعودية لبضع سنوات قبل أن يتم فسخ العقد.

وطرحت MBC حينها الاشتراك في قنواتها بعد التشفير بأسعار رمزية، دون أن يكون لها جهاز استقبال مستقل بذاته..

لكن الموسم الحالي تبث مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية دون تشفير على قنواتها العادية وفائقة الجودة.

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