فرض غرامات مالية كبيرة على النصر والهلال لهذه الأسباب

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامات مالية كبيرة على ناديي النصر والهلال، عقب مباراة قمة الدوري السعودي للمحترفين بين الفريقين.

وأعلنت اللجنة تغريم النصر 107.5 ألف ريال لقيام جماهيره برمي علب ماء (أصابت المنافس) خلال مباراته أمام الهلال.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم الهلال 15 ألف ريال نظرًا لتأخر الفريق في الدخول إلى أرض ملعب مباراته أمام النصر في الشوط الثاني لمدة (3) دقائق.

وقاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ناديه النصر إلى تحقيق فوز درامي على الهلال بنتيجة 2/1، ليتلقى الزعيم أول خسارة في الدوري السعودي الموسم الحالي.

وكان الهلال البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، بعد تمريرة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وانتهى النصف الأول من المباراة بتفوق الزعيم.

وفي الشوط الثاني قلب النصر الطاولة على الهلال، بهدفين من توقيع عبدالرزاق حمدالله، جاء الأول في الدقيقة 55 بضربة رأس.

في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعدما تلاعب بدفاع الهلال، عقب تمريرة من جوليانو فيكتور دي باولا.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الرابع مع الأهلي والفيصلي، في حين تجمّد رصيد الهلال عند 19 نقطة لكنه ظل في الصدارة، وهذه الخسارة الأولى له الموسم الحالي في الدوري السعودي.

عبدالرزاق حمدالله يواصل التألق

واصل عبدالرزاق حمدالله حضوره المميز ضد الهلال في ديربي الرياض، ليصبح في رصيده 4 أهداف في 3 مباريات، بعدما سجل هدفين في مباراتي الفريقين الموسم الماضي في الدوري السعودي، بواقع هدف في كل مباراة.

وأحرز عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، هدفه الرابع في الدوري السعودي الموسم الحالي، والهدف رقم 56 مع النصر في جميع المسابقات.

وآخر فوز للهلال على النصر يعود إلى 26 أكتوبر 2017، عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي، ومنذ ذلك الحين فاز النصر مرتين، وتعادلا مرتين.

احتجاج الهلال

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الهلال السعودي تقدمت باحتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم، تطالب فيه ببطلان الهدف الثاني الذي سكن شباك الفريق أمام النصر.

وأوضحت المصادر، وفقًا لما ذكره برنامج ”الحصاد الرياضي“، أن الاحتجاج بسبب دخول اللاعب الاحتياطي فهد الجميعة للملعب قبل أن يسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني.

وفجّر المحلل التحكيمي سمير عثمان، محلل أداء الحكام في برنامج ”الدوري مع وليد“، مفاجأة بشأن صحة الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال، الذي سجله عبدالرزاق حمد الله خلال مباراة الفريقين في قمة الدوري السعودي مساء الأحد.

والتقطت كاميرا أحد المشجعين في الملعب لقطة للاعب احتياطي من النصر دخل إلى محيط الملعب قبل إحراز الهدف، متسائلًا هل يجوز دخول اللاعب قبل التسديد، وهل الهدف صحيح أم لا؟.