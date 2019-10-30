مهاجم الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا: ”الأسد لا يموت.. ودائمًا يعود أقوى“ (شاهد)

وجه الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي رسالة إلى لاعبي وجماهير فريقه قبل القاء المنتظر أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب غوميز رسالة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قال فيها: “ شكرًا على رسائلكم … وكل دعمكم لما حدث … فقط تذكروا أن الأسد لا يموت أبدًا! ودائمًا يعود أقوى“.

رسالة غوميز لجماهير الهلال جاءت بعد أن تلقى ”الزعيم“ هزيمة مريرة على يد منافسه وجاره النصر بهدفين مقابل هدف على أرضه في ديربي الرياض في الدوري السعودي؛ ما أثار الشكوك في نفوس جماهيره خاصة أن الفريق تأهل أيضًا بعد هزيمة كبيرة أمام السد القطري في إياب نصف النهائي بنتيجة 4-2.

thanks for your messages…and all your support for what happened… just remember that a lion never dies! And always comes back stronger ????????. I love you. ???????????? pic.twitter.com/gtmCQh4lZy — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 30, 2019

ويبدو أن الأمور لا تسير بالشكل المثالي في نادي الهلال السعودي قبل مرحلة حسم بطولة دوري أبطال آسيا في اللقاء النهائي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي يقام ذهابًا يوم الـ9 من نوفمبر المقبل في السعودية ثم الـ24 من نوفمبر في اليابان بجولة الإياب.

وأصبح تراجع الهلال السعودي أمرًا واضحًا في الفترة الأخيرة، خاصة أن الزعيم قدم مستويات رائعة قبل فترة التوقف الدولية الماضية في شهر أكتوبر الماضي.. وحقق 6 انتصارات متتالية أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا والدوري، ثم التعاون بالدوري والسد القطري بدوري الأبطال والاتفاق وضمك بالدوري.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي أجرت اتصالات في الأيام القليلة الماضية مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم، من أجل السماح للمحترف الدولي أندريه كاريلو بعدم الالتحاق بمعسكر منتخب بيرو في أيام الفيفا المقررة منتصف الشهر الحالي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن مفاوضات الهلال مع البيروفيين جاءت بسبب تزامنها مع مباراتي النهائي الآسيوي لفريق الهلال، حيث سيلتقي الأزرق نظيره أواراوا الياباني يومي 9 و24 من الشهر الحالي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن إدارة الهلال طلبت من إدارة منتخب البيرو عدم استدعاء اللاعب كاريلو للمواجهة الودية الدولية المقررة أمام منتخب تشيلي في 20 نوفمبر، التي تسبق لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا الياباني في اليابان بأربعة أيام، حيث تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه.

ولم تتلق إدارة الهلال ردًا من إدارة منتخب البيرو، إذ يُنتظر وصول الرد البيروفي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الهلال سيقيم معسكرًا تدريبيًا في اليابان لمدة أسبوع يسبق لقاء الإياب، وهناك رغبة هلالية بوجود جميع اللاعبين في هذا المعسكر.

وكان ‏الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن موافقة الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب الأخضر، على طلب نادي الهلال بالسماح للاعبيه الدوليين بالعودة إلى ناديهم بعد مباراة المنتخب مع أوزبكستان قبل نهائي دوري أبطال آسيا للحاق بالمعسكر.