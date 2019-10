مهاجم الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا: ”الأسد لا يموت.. ودائمًا يعود أقوى“ (شاهد)

وجه الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي رسالة إلى لاعبي وجماهير فريقه قبل القاء المنتظر أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب غوميز رسالة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات المصغر ”تويتر“ قال فيها: “ شكرًا على رسائلكم … وكل دعمكم لما حدث … فقط تذكروا أن الأسد لا يموت أبدًا! ودائمًا يعود أقوى“.

رسالة غوميز لجماهير الهلال جاءت بعد أن تلقى ”الزعيم“ هزيمة مريرة على يد منافسه وجاره النصر بهدفين مقابل هدف على أرضه في ديربي الرياض في الدوري السعودي؛ ما أثار الشكوك في نفوس جماهيره خاصة أن الفريق تأهل أيضًا بعد هزيمة كبيرة أمام السد القطري في إياب نصف النهائي بنتيجة 4-2.

thanks for your messages…and all your support for what happened… just remember that a lion never dies! And always comes back stronger ????????. I love you. ???????????? pic.twitter.com/gtmCQh4lZy

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 30, 2019