مفاجأة.. سامي الجابر منع نادي الهلال من التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله (فيديو)

مفاجأة.. سامي الجابر منع نادي الهلال من التعاقد مع عبدالرزاق حمدالله (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

كشف الإعلامي السعودي عبدالرحمن السماري أن نادي الهلال السعودي كان قد توصل لاتفاق مع عبدالرزاق حمدالله للانتقال إلى صفوفه صيف 2018 قبل التوقيع مع نادي النصر السعودي.

وبحسب تصريحات السماري لقناة 24 الرياضية، فإن الهلال كان قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع حمدالله.

وتابع: ”سامي الجابر رفض التوقيع مع اللاعب لأنه كان يلعب في قطر وقتها“.

وتابع: ”سامي كان يريد لاعبًا غير عربي، وهو غوميز“.

وكان سامي الجابر هو رئيس نادي الهلال السعودي في ذلك التوقيت بعدما عين من قبل هيئة الرياضة برئاسة تركي آل الشيخ وقتها.

وكان سامي الجابر لاعب الهلال السعودي ورئيسه السابق قد أثارالجدل بتغريدة عبر تويتر رأى فيها الكثيرون تقليلًا من نادي النصر.

وغرد الجابر قبل ديربي الهلال والنصر الأخير: ”من أسبوع وولدي عبدالرحمن يقول ابحضر مباراة النصر“.

”قلت له : الاسطورة جحفلي يمكن ما يلعب“.

”قال : فيه الشهلوب وقوميز وادواردو، الله يصلحه اذا طلب شي يصر عليه ما اقواه عموما عبدالرحمن غالي والطلب النصر نحضر عسى الزعيم يجملها“.

وعلق المحلل الرياضي نبيل العبودي :“ظهور المتحدث الرسمي لنادي النصر وعدم حديثه عن تغريدة سامي يدل أن نادي النصر لم ير أنها مسيئة له“.

وقال عبدالعزيز المريسل: ”كنا نعلم أن سامي الجابر ذكي داخل وخارج الملعب لكن تويتر كشف الوجه الآخر له“.

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