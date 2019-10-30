جدل في قناة سعودية حول صورة وضعها مدافع الهلال في سناب شات.. هل قصد السخرية من النصر؟ (فيديو)

أثارت صورة نشرها علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“، الجدل في إحدى القنوات السعودية الرياضية، خاصة بعد تراجع مستواه الشخصي، وهزائم فريقه في الفترة الأخيرة، فهل كان يقصد منها السخرية من غريمه التقليدي النصر؟

وتلقى البليهي هجومًا عنيفًا من بعض جماهير الهلال، في أعقاب هزيمة الهلال من السد بأربعة أهداف مقابل اثنين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ثم السقوط أمام النصر (1-2)، في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفسر البعض الصورة التي نشرها البليهي، بأنها تعني ”لا بأس من التراجع قليلاً.. لكي تكون الانطلاقة أسرع“.

واشتعل جدال ساخر عبر القنوات الفضائية، بين النقاد ذوي الميول الهلالية، ونظرائهم المحسوبين على أندية منافسة.

وقال الناقد الرياضي علي كميخ، في تصريحات ساخرة لفضائية ”24 الرياضية“، إن البليهي يقصد من هذه الصور أنه بعد ما كان الهلال متقدمًا بـ8 نقاط في الموسم الماضي، جاء النصر وأخذ لقب الدوري منه.

ورد الناقد نبيل العبودي على الكيمخ قائلًا: ”لا.. كان يقصد المتسابقون 8، وأن الهلال ما في أمل يجلس في المركز الثامن مثل النصر“.

تعليقا على صورة وضعها على البليهي:

علي كميخ: يقصد أن بعد #الهلال ما كان متقدم و #النصر متأخر سبقه واخد الدوري.

نبيل العبودي: يقصد المتسابقون 8 وأن الهلال ما في أمل يجلس في المركز الـ8 مثل النصر #الحصاد_الرياضي#الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب pic.twitter.com/L3rwpT05v2 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 29, 2019

فيما دافع الناقد الرياضي غرم العمري بقوة، عن علي البليهي، قائلا في تصريحات لبرنامج ”الدوري مع وليد“، إن البليهي مدافع رائع، وإبعاده عن الفريق الأول قرار صعب للغاية.

وأكد الناقد الرياضي أن أي لاعب معرض للخطأ، ولكن الجميع يركز على البليهي فقط، ويرفض الحديث عن إهدار الثنائي بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري، لعديد الفرص في مباريات الهلال.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة في المركز الأول.

يذكر أن فريق أوراوا الياباني يحل ضيفًا على الهلال يوم 9 نوفمبر القادم، على ملعب محيط الرعب، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 من الشهر ذاته في اليابان.