WWE.. هل يشهد عرض ”كراون جول“ أول نزال نسائي في السعودية؟

بات في حكم المؤكد إقامة أول مباراة نسائية في عرض WWE في العاصمة السعودية الرياض، غدًا الخميس، في عرض ”كراون جول“ بين ناتاليا وليسي إيفانز.

وقال موقع ”فايت فول“ إن كلًا من ناتاليا وليسي إيفانز طارتا إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية مع طاقم WWE ومن المرجح خوض مباراة نسائية في عرض ”كراون جول“ يوم الخميس.

وذكر الموقع ذاته في وقت سابق من هذا العام أن هناك محاولات مكثفة من أجل خوض أول نزال نسائي في المصارعة الحرة للمحترفين في السعودية.

وكان هذا الأمر قريبًا خلال عرض Super Showdown لهذا العام، لكنه لم يتحقق، حيث سافرت ناتاليا وأليكسا بليس إلى جدة.

وخاضت ناتاليا وليسي إيفانز العديد من المباريات بينهما هذا العام وكانت اليد العليا لناتاليا لكن مباراتهما المتوقع إجراؤها في الرياض لا يمكن لأي أحد أن يتنبأ بنتائجها.

ويقام عرض ”كراون جول“ في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في استاد الملك فهد الدولي في الرياض وستتم تغطية الحدث مباشرة فضلًا عن لقاءات ما بعد النزالات.

عاجل : وصول نجوم WWE للرياض استعداداً لعرض كراون جول غداً الخميس ????. pic.twitter.com/U1pwn5EnRH — Wrestling Club (@WrestlinClub) October 29, 2019

النزالات التي تم تأكيدها

وسيشهد العرض عددًا كبيرًا من النزالات وجاءت كالتالي:

فريق هوغان المكون من رومان رينز وريكوشيه وروسيف، شورتي جي وعلي ضد فريق فلير المكون من راندي أورتن و كيننغ كوربن وبوبي لاشلي و شنسكي ناكامورا و درو ماكنتالير.

وبرون سترومان ضد الملاكم الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري، ومنصور ضد سيزارو.

وفي نزال آخر يلتقي سيث رولينز ضد ”ذا فيند“ براي وايت في نزال يسمح فيه بالتثبيت في أي مكان سيكون على لقب اليونفيرسال.

ونزال تايغ تيم تيروميل لتحديد أفضل فريق في العالم سيكون بين تسعة فرق هي نيو داي وذا فايكنج رايدرز وهيفي ماشيناري ولوتشا هاوس بارتي وكيرتس أكسل وزاك رادير وذا ريفايفل، ذا أو سي ودولف زيجلر وبوبي رود وذا بي تيم، وسيحصل الفريق الفائز على كأس العالم.

وفي نزال آخر يلتقي بروك ليسنر ضد كين فيلاسكيز على لقب WWE ونزال باتل رويال يضم 20 نجمًا من يفوز فيه سيواجه أي غاي ستايلز على لقب الولايات المتحدة.