قبل مباراة الأهلي ضد الاتحاد.. الأمير منصور بن مشعل يوجه نقدًا لاذعًا للاعبي ”الراقي“

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الاجتماع العاصف الذي عقده المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأهلي السعودي، الأمير منصور بن مشعل، مع اللاعبين قبل مواجهة الديربي أمام الاتحاد، غداً الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فإن مسيرو النادي الأهلي، عقدوا خلال اليومين الماضيين، عدة اجتماعات مع السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، لمناقشته في أسباب الخسارة للمباراة الماضية أمام الحزم، والاستماع لوجهة نظره حول دخول اللقاء دون الاستعانة بمحاور تقليدية في المباراة، مع الاطلاع على خطة الإعداد للمباراة المقبلة، ومطالبته باستعادة توازن الفريق، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية، ابتداء من مباراة الديربي أمام الاتحاد.

ولم يكتفِ المسؤولون، بقيادة الأمير منصور بن مشعل، بالاجتماع بجروس، بل امتد الأمر إلى اجتماع مع اللاعبين، أظهر فيه مشعل نقداً لاذعاً لمستوياتهم أمام الحزم، وتسببهم في الخسارة الأخيرة، وطالبهم بضرورة تصحيح مسار الفريق، لا سيما أن هدفه هو الفوز بالبطولات هذا الموسم، مشدداً على أن النادي أكبر من الجميع، وعليهم الانتباه لذلك.

#الدوري_مع_وليد#الأهلي و #الاتحاد في قمة الجولة الـ 9 الخميس الـ 7:50 مساءا بالجوهرة .. ديربي الغربية يعود مجددا وسط ظروف غير جيدة يعيشها الفريقان#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/DG0AMykSqD — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 29, 2019

وأشارت الصحيفة، إلى أن غروس استهل الحصة التدريبية الرئيسية لمواجهة الديربي أمام الاتحاد، مساء أمس الثلاثاء، باجتماع مطول مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، تحدث فيه عن الأخطاء التي وقعت في المباراة الماضية أمام الحزم، والتي كلفت الفريق خسارة موجعة في حسابات المنافسة على صدارة الترتيب، مطالبًا الجميع بمضاعفة الجهد والتركيز الكبير في التدريبات اليومية لتجاوز جميع المصاعب، والظهور بالصورة المطلوبة، والتعويض في لقاء الديربي يوم الخميس، مؤكداً ثقته في جميع اللاعبين بتقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير، قبل أن يقوم مدرب الأهلي بشرح البرنامج الإعدادي الخاص بالتحضير لمواجهة الاتحاد، والنهج الفني الذي يرغب في تطبيقه.

وتنوعت التدريبات في الحصة التدريبية، أمس، بين أداء اللاعبين عددًا من التدريبات اللياقية، وتطبيق كثير من الجمل الفنية المطلوبة من جهة البناء السليم للهجمة، مع سرعة ودقة نقل الكرة بين اللاعبين، والاستفادة من الكرات العرضية المهيأة للاعبي خط الهجوم بشكل مثالي، قبل أن يختتمها مدرب الأهلي بإجراء مناورة رئيسة على كامل الملعب لتطبيق العمل الفني الذي يرغب في تنفيذه خلال المواجهة المقبلة.

ويستضيف الأهلي، رابع جدول الترتيب، فريق الاتحاد، الحادي عشر، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.