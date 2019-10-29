تقارير: بريغوفيتش محترف نادي الاتحاد السعودي يخطط للرحيل إلى باوك اليوناني 

كشفت تقارير صحفية، أن الصربي ألكسندر بريغوفيتش، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، يعاني مصاعب مع الإدارة الحالية للنادي، ويخطط للرحيل قريبًا.

وقالت صحيفة ”Gazzetta“ اليونانية، إن اللاعب يخطط للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يود الانضمام لنادي باوك اليوناني.

وأرجعت الصحيفة رغبة اللاعب في الرحيل نتيجة خلافات مالية وفنية، حيث إن هناك اتفاقات مالية مع الإدارة السابقة للاعب لم تعرف عنها الإدارة الحالية شيء.

كما تحدثت الصحيفة عن سبب آخر لرغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الاتحادي، وهو فقدانه نصف قوته الفنية، بعد رحيل سانغو وغاري رودريغز، كذلك الكرة لا تصل إليه بسبب تكتيك الاتحاد.

يذكر أن أنباء كانت قد ترددت عن وجود خلافات بين اللاعب من جهة ومدربه السابق التشيلي خوسيه لويس سييرا وأنه لا يود إشراكه.

كما ذكرت صحيفة ”sport“ الصربية، أن بريغوفيتش سيغادر على الأرجح في يناير المقبل رغم أن عقده يمتد إلى 2023.

وأوضحت: ”اللاعب يشعر بالإحباط بسبب تغيير الإدارة والمدرب، وعدم صرف رواتبه الشهرية بانتظام، رئيس الاتحاد السابق كان ينظر إليه كاِبن بعكس الإدارة الحالية“.