سجال ساخن بين محمد الدعيع وصالح الطريقي على تويتر (شاهد)‎

دخل محمد الدعيع، الحارس السابق لنادي الهلال والمنتخب السعودي في سجال ساخن مع الإعلامي صالح الطريقي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بعد تغريدة مثيرة للدعيع عن مباراة الهلال والنصر بالدوري المحلي.

وغرّد الدعيع على حسابه في ”تويتر“ ”دايمًا الشوط الأول إذا ما ضغطنا على الفريق الضعيف يصير علينا أسد الشوط الثاني وهذا إللي صار اليوم“، ويقصد الدعيع تفوق الهلال 1/0 على النصر قبل أن يقلب العالمي النتيجة 2/1 لصالحه في الشوط الثاني.

وخلفت تغريدة الدعيع التي قلل خلالها من نادي النصر جدلًا، وردّ صالح الطريقي على ”الهلال ضغط في الشوط الأول، وسجل هدفًا. لكن في الشوط الثاني نفس. وهذه مشكلة الطبخ ”بقدر الضغط“، لازم تنفس له وإلا ينفجر بوجهك“.

ورد الدعيع ”إذا على التاريخ عندي أفضل حارس في القرن بقارة آسيا وحارس الخليج والعرب ومن ضمن أفضل 10 حراس بتاريخ اللعبة (حسب تصنيف فيفا)، وخدمت بلدي بكافة المحافل الدولية، أنت وش عندك“، موجهًا حديثه للطريقي.

وجاء رد الطريقي ”ما دخل تاريخك بالنقاش؟ طالما ذكرت تاريخك، نصيحة، من لديه تاريخ عليه أن يحترمه، فلا يصف فريقًا حقق الدوري العام الماضي، بالفريق الضعيف؛ حتى لا يقال له أنت تجيد الحراسة، لكنك لا تجيد التفكير“.

وعاد الدعيع ليرد على الطريقي ”النقاش معك يصغرني ما يكبرني“ ليأتي الرد من الطريقي ”النقاش معي بالضرورة يصغرك، فأنا أعرّي عقلك، ليرى الناس الخلل في تفكيرك، فتصغر في عيونهم“.

ولم يتوقف السجال بين الدعيع والطريقي عند هذا الحد، إذ كتب حارس الهلال والسعودية السابق ”يا صغير ما يكبرني لقب وما يصغرني. إلى أنكرني صغير“.

وحاول الدعيع تبرير ردوده وكتب ”بعض الردود فهمت تغريداتي غلط وما أقصد الضعف لفريق النصر فريق كبير وله احترامه ويكفي أن رئيسه الرمز رحمة الله عليه وطلّع ماجد عبدالله ولا أقلل من الفريق لا أنا ولا غيري بس في ضعفاء النفوس تصطاد في المياه العكرة“.

وقاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ناديه النصر إلى تحقيق فوز درامي على الهلال بنتيجة 2/1 في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، الأحد، ليتلقى الزعيم أول خسارة في الدوري السعودي الموسم الحالي.

وكان الهلال البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، بعد تمريرة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وانتهى النصف الأول من المباراة على تفوق الزعيم.

وفي الشوط الثاني قلب النصر الطاولة على الهلال، بهدفين من توقيع عبدالرزاق حمدالله، وجاء الأول في الدقيقة 55، بضربة رأس، في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعدما تلاعب بدفاع الهلال، عقب تمريرة من جوليانو فيكتور دي باولا.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الرابع مع الأهلي والفيصلي، في حين تجمّد رصيد الهلال عند 19 نقطة لكنه ظل في الصدارة، وهذه الخسارة الأولى له الموسم الحالي في الدوري السعودي

دايماً الشوط الاول اذا ما ضغطنا على الفريق الضعيف يصير علينا اسد الشوط الثاني و هذا اللي صار اليوم — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) October 27, 2019

ما دخل تاريخك بالنقاش .

طالما ذكرت تاريخك، نصيحة :

من لديه تاريخ عليه أن يحترمه، فلا يصف فريق حقق الدوري العام الماضي، بالفريق الضعيف .

حتى لا يقال له : أنت تجيد الحراسة، لكنك لا تجيد التفكير .

دوك???? https://t.co/fJwsOwwpRf — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) October 28, 2019