رسميًا.. البرازيل تواجه الأرجنتين في السعودية

أعلن الاتحاد الأرجنتيني أن المنتخب الأول للتانغو سيلعب مباراة ودية أمام البرازيل، يوم الجمعة 15 نوفمبر، على استاد جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني في بيان رسمي اليوم الإثنين: ”سيلعب الفريق الذي يقوده ليونيل سكالوني مباراتين وديتين في نوفمبر، سيواجه منافسين من أمريكا الجنوبية: البرازيل، يوم الجمعة 15 نوفمبر، على استاد جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. وأوروغواي، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

وواجه منتخب الأرجنتين منافسه البرازيلي في يوليو الماضي في نصف نهائي كأس كوبا أمريكا، وكان الفوز من نصيب راقصي السامبا بنتيجة 2/0.

#SelecciónMayor El equipo que dirige Lionel Scaloni disputará dos amistosos ante Brasil y Uruguayhttps://t.co/GPb6OetibM pic.twitter.com/kBfCQ3w1mF — Selección Argentina ???????? (@Argentina) October 28, 2019

مشاركة ميسي

وقبل أيام كشف ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد عودة الثنائي ليونيل ميسي قائد الفريق، وسيرجيو أغويرو، مما يعني حضورهما إلى الرياض لمواجهة المنتخب البرازيلي الودية.

وتحتضن الرياض في منتصف نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض لقاء السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض. ولم يشارك ميسي برفقة منتخب بلاده في البطولة الماضية بسبب ابتعاده عن المنتخب

وتُوّج المنتخب البرازيلي العام الماضي بلقب كأس ”سوبر كلاسيكو“ الذي احتضنته السعودية بفوزه على المنتخب الأرجنتيني، بهدف وحيد، ويسعى الأرجنتينيون للثأر من خسارتهم في جدة الموسم الماضي؛ لكن هذه المرة بحضور ميسي.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ رفض الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتخفيف من عقوبة ميسي، عقب تصريحاته التي أثارت جدلًا كبيرًا في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي انتهت بتتويج البرازيل باللقب، بعد أن قرر الاتحاد إيقافه 3 أشهر ابتداء من شهر أغسطس الماضي.

واعترف ليونيل ميسي قائد برشلونة والهداف التاريخي بأنه لن يستبدل أيًا من ألقابه سواء مع النادي أو منتخب الأرجنتين ليصبح بطلًا لكأس العالم مع منتخب بلاده.

وفاز ميسي بالعديد من الألقاب سواء مع برشلونة، لكن ليس بينها كأس العالم التي قاد خلالها بلاده لنهائي نسخة 2014 قبل الخسارة بهدف نظيف أمام ألمانيا في البرازيل.

وخسر ميسي البالغ عمره 32 عامًا النهائي في 4 بطولات كبرى بينها ثلاثة لكأس كوبا أمريكا ولم يفز بأي منها

وقال ميسي في مقابلة مع محطة ”TyC Sports“ التلفزيونية الأرجنتينية تذيعه كاملًا يوم السبت: ”كنت أتمنى أن أكون بطلًا للعالم. لكنني لا أعتقد أنني سأغير أي شيء آخر في حياتي المهنية لأصبح ذلك“.

وأضاف النجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات: ”هذا ما حصلت عليه وما منحني الله إياه. لا يمكن أن أحلم بما حققته لأنه كان بالفعل أكثر بكثير من أي شيء كنت أتصوره“.

رقم قياسي

ورصدت صحيفة ”سبورت“ رقمًا قياسيًا جديدًا ينتظر أن يضيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى سجله في عهد مدربه الحالي إرنستو فالفيردي، قبل مواجهة ناديه برشلونة ضد بلد الوليد، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ووفقًا للصحيفة الكتالونية، فإن ميسي اقترب من تسجيل هدفه رقم 100 بقميص البلوغرانا مع مدربه فالفيردي، الذي يقود الفريق منذ صيف عام 2017.

وبدأ البرغوث أهدافه في عهد فالفيردي في مباراة السوبر الإسباني 2017 أمام ريال مدريد والتي خسرها برشلونة بنتيجة 1/3 على ملعب ”كامب نو“، بينما كان الهدف الأخير أمام سلافيا براغ يوم الأربعاء الماضي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد تخطى حاجز الـ100 هدف مع ثلاثة مدربين، بيب غوارديولا ولويس إنريكي، وأفضل معدل تهديفي كان في عهد المدرب الراحل تيتو فيلانوفا.

عقد ميسي

إلى ذلك، كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي برشلونة منشغلون هذه الأيام بتجديد عقود بعض اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، اليوم الإثنين، فإن برشلونة يريد تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، وأضافت أن البارسا يرغب في بقاء شتيغن وسيميدو، وتوافق الأمانة الفنية لبرشلونة على تمديد عقد الثنائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيغن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.

وأوضحت أن راكيتيتش وفيدال قد يغادران ”الكامب نو“ في يناير/كانون الثاني المقبل أو الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يخطط لاقتراح عقد جديد في الأشهر القليلة المقبلة على ليونيل ميسي، لتمديد عقده، والذي يعد أولوية للفريق الكتالوني.

وكان النجم الأرجنتيني رفض التوقيع على عقد مدى الحياة مع فريقه برشلونة، الذي انضم إليه في العام 2000 وهو في الـ13 من عمره.

تصريح غوارديولا

وتحدث بيب غوارديولا عن مدى إعجابه بميسي بمجرد أن بدأ العمل معه في الفريق الأول، حيث قال في مقابلة مع محطة ”راديو كتالونيا“ عن ميسي: ”شخص ما من الأكاديمية (لا ماسيا) أخبرني بالفعل بوجود لاعب جيد حقًا. ”قال لي إنه صغير في السن حقًا، لكنه سجل الكثير من الأهداف ويتمتع بمهارة كبيرة للغاية في المراوغة“.

وأضاف غوارديولا: ”التقيت به ذات يوم مع والده في متجر ”نايكي“ في المطار ورأيت كيف كان صغيرًا وخجولًا واستغربت هل هذا اللاعب سيكون جيدًا حقًا؟. ثم بدأنا استعدادنا للموسم الجديد في إسكتلندا (بعد توليه منصب المدير الفني العام 2008)، لقد فزنا في المباريات 6/1 أو 5/0 وكان يحرز الكثير من الأهداف. حينها تأكدت أننا سنفوز بكل الألقاب الممكنة معه“.

وشارك ميسي في 219 مباراة تحت قيادة غوارديولا، جميعها في برشلونة، بواقع 18.151 دقيقة، سجل فيها النجم الأرجنتيني 211 هدفًا وصنع 88.