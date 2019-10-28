الشباب السعودي يقتنص فوزًا صعبًا على شباب الأردن في كأس محمد السادس (فيديو)

حقق نادي الشباب السعودي فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0 على منافسه شباب الأردن، اليوم الإثنين، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس للاندية الأبطال).

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص كما تصدى حارسا الفريقين لكرات صعبة، قبل أن يسجل الشباب هدف الفوز بتوقيع حسن معاذ في الدقيقة 90، بتسديدة خادعت حارس شباب الأردن.

ويلتقي الفريقان مجددًا يوم 8 نوفمبر المقبل في الأردن في مباراة الإياب.

وضمن مباريات ذهاب دور الـ16 تغلب الاتحاد السعودي خارج أرضه 2/1 على الوصل الإماراتي، كما تغلب الإسماعيلي المصري 2/0 على ضيفه الجزيرة الإماراتي.