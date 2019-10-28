مشجع لنادي النصر يذبح جملًا احتفالًا بالفوز على الهلال (شاهد)

ذبح أحد مشجعي نادي النصر السعودي جملًا بعد فوز العالمي 2/1 على منافسه التقليدي الهلال في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، أمس الأحد.

ونشرت صحيفة ”المرصد“، مقطع فيديو يوثق ذبح جمل، ويقول المشجع في مقطع الفيديو إنه ذبح الجمل بمناسبة فوز النصر، وبدا على المشجع فرحته، بإلحاق أول خسارة بالهلال في الدوري السعودي الموسم الحالي.

وقاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله ناديه النصر إلى تحقيق فوز درامي على الهلال بنتيجة 2/1 في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأحد، ليتلقى الزعيم أول خسارة في الدوري السعودي الموسم الحالي.

وكان الهلال البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة 32، بعد تمريرة من الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وانتهى النصف الأول من المباراة على تفوق الزعيم.

وفي الشوط الثاني قلب النصر الطاولة على الهلال، بهدفين من توقيع عبدالرزاق حمدالله، وجاء الأول في الدقيقة 55، بضربة رأس.

في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة 73، بعدما تلاعب بدفاع الهلال، عقب تمريرة من جوليانو فيكتور دي باولا.

ورفع الفوز رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الرابع مع الأهلي والفيصلي، في حين تجمّد رصيد الهلال عند 19 نقطة لكنه ظل في الصدارة، وهذه الخسارة الأولى له الموسم الحالي في الدوري السعودي.

عبدالرزاق حمدالله يواصل التألق

وواصل عبدالرزاق حمدالله حضوره المميز ضد الهلال، في ديربي الرياض، ليصبح في رصيده 4 أهداف في 3 مباريات، بعدما سجل هدفين في مباراتي الفريقين الموسم الماضي في الدوري السعودي، بواقع هدف في كل مباراة.

وأحرز عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، هدفه الرابع في الدوري السعودي الموسم الحالي، والهدف رقم 56 مع النصر في جميع المسابقات.

وآخر فوز للهلال على النصر يعود إلى 26 أكتوبر 2017، عندما فاز 2/1 في الدوري السعودي، ومنذ ذلك الحين فاز النصر مرتين، وتعادلا مرتين.

احتجاج الهلال

وكشفت تقارير إعلامية، أن إدارة نادي الهلال السعودي تقدمت باحتجاج رسمي لاتحاد كرة القدم، تطالب فيه ببطلان الهدف الثاني الذي سكن شباك الفريق أمام النصر.

وأوضحت المصادر، وفقًا لما ذكره برنامج ”الحصاد الرياضي“، فإن الاحتجاج بسبب دخول اللاعب الاحتياطي، فهد الجميعة، للملعب قبل أن يسجل عبدالرزاق حمدلله الهدف الثاني.

وفجّر المحلل التحكيمي سمير عثمان، محلل أداء الحكام في برنامج ”الدوري مع وليد“ مفاجأة بشأن صحة الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال، الذي سجله عبدالرزاق حمد الله خلال مباراة الفريقين في قمة الدوري السعودي مساء الأحد.

والتقطت كاميرا أحد المشجعين في الملعب لقطة للاعب احتياطي من النصر دخل إلى محيط الملعب قبل إحراز الهدف، متسائلًا هل يجوز دخول اللاعب قبل التسديد، وهل الهدف صحيح أم لا؟.