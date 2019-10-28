كل ما تريد معرفته عن مباراة الشباب السعودي ضد شباب الأردن اليوم في كأس الملك محمد السادس

يستضيف نادي الشباب السعودي نظيره شباب الأردن، مساء اليوم الاثنين، في العاصمة الرياض، في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وحقق شباب الأردن مفاجأة مدوية بإقصاء النجم الساحلي التونسي حامل اللقب مبكرًا من الدور الأول للبطولة العربية، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة الشباب السعودي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشباب السعودي ضد شباب الأردن، في كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الشباب السعودي ضد شباب الأردن في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية في ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ بالملز في العاصمة الرياض بصافرة الحكم علي السماهيجي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبد الله.

مشوار الفريقين

تخطى فريق الشباب السعودي عقبة شبيبة الساورة الجزائري في دور الـ32 بالبطولة بعدما فاز في الجزائر بنتيجة 3-1 ثم تفوق في لقاء الإياب بالسعودية بثنائية دون رد.

وحقق شباب الأردن المفاجأة في دور الـ32 بالبطولة بعدما أقصى النجم الساحلي التونسي حامل اللقب بالفوز في الأردن بنتيجة 2-1 ثم الفوز في تونس بهدف نظيف.

ولم يسبق أن تقابل الشباب السعودي ضد شباب الأردن في أي مناسبة رسمية.

الشباب.. وأفكار ألميرون

يسعى فريق الشباب السعودي لتحقيق نتيجة مريحة ومحاولة حسم الأمور في لقاء الذهاب بالسعودية خاصة أن الفريق منشغل أيضًا بمبارياته المحلية ويسير بخطى طيبة في بطولة الدوري خلال المرحلة الماضية وحقق فوزًا مهمًا على حساب الوحدة.

وقال المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، المدير الفني لفريق الشباب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة ستكون صعبة ضد فريق لا يعلم عنه شيئًا سوى أنه أقصى حامل اللقب، موضحًا أن الفريق سيبذل أقصى جهده من أجل تحقيق الفوز وسيحترم المنافس ويسعى للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وأشار إلى أنه عكف على متابعة مباراتي شباب الأردن ضد النجم الساحلي لمعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، موضحًا أن عدم انطلاق الدوري في الأردن هو الأمر الذي جعله يشعر بالغموض قبل هذه المواجهة.

ويغيب عن الشباب نجمه محمد السهلاوي للإصابة في الكتف، ومن المرجح أن يعتمد الشباب على تشكيلة تشهد إراحة بعض اللاعبين وتضم الحارس عبد الله العويشير وأمامه رباعي الدفاع محمد سالم ومتعب المفرج والبرازيلي ويرجتون صوماليا وعبد الله الشامخ بينما يقود خط الوسط عبد المجيد الصليهم والسنغالي ألفريد ندياي وصانع الألعاب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

ويعتمد الشباب على القوة الهجومية الضاربة بوجود عبد الله الحمدان والكولومبي دانيلو أسبريا والبرازيلي سيبا من أجل هز شباك الفريق الأردني.

⚽️ في ذهاب دور الـ 16 من #كاس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال

يلاقي #الشباب فريق شباب الأردن مساء الأثنين #️⃣ #الشباب_شباب_الأردن pic.twitter.com/Nxy1WEIiQ6 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 26, 2019

شباب الأردن.. ومواصلة المفاجآت

يتطلع شباب الأردن لمواصلة مفاجآته بالبطولة وتأكيد أن إقصاء النجم الساحلي لم يكن من قبيل الصدفة، وهو ما أكده محمود الحديد، المدير الفني للفريق الأردني، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن المباراة ستكون صعبة وفي ضيافة فريق قوي يقدم مستويات رائعة حاليًا بالدوري السعودي.

وأشار الحديد إلى أن فريقه يعتمد على الكرة الجماعية ويراهن على توليفة تجمع بين الشباب والخبرات، وهو ما يجعله طامعًا في التقدم بالبطولة رغم بعض الصعوبات التي تواجهها.

ويغيب عن شباب الأردن لاعبه ورد البري للإيقاف، ويعتمد الفريق الأردني على تشكيلة تضم الحارس رشيد المحسيري وأمامه الخماسي محمد عصام وأحمد الصغير ومحمد مصطفى ومصطفى كمال وشوقي قزعة للدفاع مع ثلاثي الوسط سمير رجا ولؤي عمران ومحمد الرازم مع دويتو الهجوم يوسف النبر وزيد أبو عابد.

وقال شريف الخشاب، مدرب ذات راس الأردني الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن شباب الأردن من الفرق الصاعدة بقوة في الكرة الأردنية ويتطور من عام لآخر لمنافسة الوحدات والفيصلي، موضحًا أن المواجهة صعبة بكل المقاييس.

وأوضح أن الشباب السعودي يعيش حالة فنية رائعة ومن يتابع الدوري السعودي يدرك أن الفريق يستطيع حصد الانتصارات وهجومه متميز في استغلال الفرص والمحاولات على المرمى.

وأكد أن شباب الأردن سيحاول بلا شك إغلاق المساحات أمام هجوم الشباب ومحاولة تنفيذ الكرات المرتدة السريعة.