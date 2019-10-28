تقارير: نادي الاتحاد السعودي يستهدف التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي وضعت البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب ألميريا الإسباني ”درجة ثانية“، الذي تعود ملكيته لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، نصب أعينها وتسعى إلى جس نبض إدارة النادي قبل أن تبدأ في التفاوض معه لقيادة الفريق في الفترة المقبلة ليكون بديلاً عن المدرب المقال التشيلي لويس سييرا.

وعاش بيدرو تجربة ناجحة مع التعاون الموسم الماضي حقق معه كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه على حساب الاتحاد 2 / 1، ليتوج أفضل مدرب في الموسم، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الاقتصادية“.

ورفض مدرب الفريق الحالي، محمد العبدلي، حضورًا في المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام أبها، وفضل الصمت، ما سيعرض الاتحاد لغرامة مالية قدرها 20 ألفًا من قبل رابطة دوري المحترفين، ومضى في طريقه اللاعبون أيضًا حيث غادروا الملعب، وهم في حالة غضب اضطرت مسؤولي كرة القدم إلى منع الإعلاميين من الحديث معهم.

وواصل الاتحاد نتائجه المخيبة بالخسارة على أرضه 2-1 أمام أبها الوافد الجديد ضمن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الأحد.

وخسر الاتحاد للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في ثماني مباريات بالدوري ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز 11، بينما حقق أبها انتصاره الثالث في المسابقة ليتقدم للمركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وأقال الاتحاد مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا بعد ساعات من الهزيمة أمام الوحدة في الدوري يوم الأحد الماضي، لكن الهزائم استمرت عقب رحيله وتولي المدرب المؤقت محمد العبدلي المسؤولية.

وسجل أبها هدفين بواقع هدف في كل شوط إذ افتتح التونسي كريم العواضي أهداف الضيوف في الدقيقة 22 من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

لكن البرازيلي رمارينيو أدرك التعادل للاتحاد بعد مرور ساعة من البداية إثر ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

ووضع رومارينيو الكرة في الاتجاه المعاكس للمغربي عبد العالي المحمدي حارس أبها.

وسجل النيجيري روبن غابرييل هدف الفوز لأبها إثر متابعة تسديدة التونسي سعد بقير من ركلة حرة والتي ارتطمت بحائط الصد ليتابعها في مرمى فواز القرني حارس الاتحاد من مدى قريب في الدقيقة 73.