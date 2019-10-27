شاهد: تكريم خميس العويران في مباراة الهلال والنصر والجماهير ترفع لافتة له (فيديو وصورة) ‎

قام لاعبو ناديي الهلال والنصر بتكريم خميس العويران، لاعب الهلال والاتحاد السابق، بعد عودته من رحلة علاجية إثر وعكة صحية ألمت به الفترة الماضية، قبل انطلاق مباراة الفريقين في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقام لاعبو الفريقين بتكريم خميس العويران الجالس على كرسي متحرك، وقبلوا رأسه، وتمنوا له الشفاء العاجل.

وحضر خميس العويران وسط عدد من ذويه لملعب جامعة الملك سعود بالرياض، بدعوة من إدارة نادي الهلال، لتكريمه داخل الملعب.

كما رفعت جماهير الهلال لافتة تتمنى فيها الشفاء للنجم خميس العويران.

في لقطة أخوية .. اللاعبين يكرمون النجم "خميس العويران" قبل انطلاق القمة.#الهلال_النصر_الدوري pic.twitter.com/WINtKNU1Jh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2019

يذكر أن ماجد عبدالله، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق قام بزيارة خميس العويران أول أمس.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية السعودية“، فإن ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية قدّم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ فيلا سكنية للعويران، مضيفًا:“سعدنا اليوم بزيارة أخي خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية“.

وتابع:“كانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان ضمن برنامج جمعية أصدقاء، واستلام فيلا سكنية مدعومة من شركاء النجاح الإسكان التنموي“.

سعدنا اليوم بزيارة اخي الكابتن خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية

وكانت فرحتي كبيرة بان يكون اول شخص في الدفعه الثالثة من دفعات #الاسكان ضمن برنامج #جمعية_أصدقاء واستلام وحدة سكنية مدعومة من شركاء النجاح #الاسكان_التنموي pic.twitter.com/s45dOM6L0x — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) October 26, 2019

لاعب نادي النصر ماجد عبدالله. يهدي لاعب الهلال خميس العويران(منزل)#نصيحه_لتركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/RpgOtdjnnP — aish (@abughzai) October 26, 2019

وعاد العويران إلى الرياض مؤخرًا قادمًا من الولايات المتحدة بعد رحلة علاج من ورم.

وظهر العويران البالغ من العمر 46 عامًا على سرير المرض في أغسطس الماضي وانتشرت مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة علاجه بعدما ثبتت معاناته من السرطان ليتم نقله بأمر خادم الحرمين بعدها إلى واحدة من المستشفيات الأمريكية لتلقي العلاج هناك.

لكن عودة العويران إلى الرياض جاءت على كرسي متحرك وذراعه الأيسر لا يبدو أنه يتحرك بشكل طبيعي ليتساءل البعض عن طبيعة حالته، وهل انتهى علاجه أم يحتاج لمواصلة العلاج في المملكة.

وعانى العويران من وجود ورم استدعى تدخلًا جراحيًا من أجل استئصاله في مدينة الملك فهد الطبية، لكن الحالة الخاصة به كانت لعملية جراحية أخرى أكثر دقة، من أجل إتمام الاستئصال وإزالة الورم بشكل كامل، وهو ما كان الأنسب القيام به خارج السعودية، وهو ما تم من خلال نقله إلى الولايات المتحدة.

وكان يعاني أيضًا كسرًا في الرّقبة، إثر إصابة قديمة، إلا أنّ الأمر قد تطور لديه، وهذا ما دفعه للتوجه إلى الولايات المتحدة لكي يُكمل مرحلة العلاج التي من الواجب إتمامها في وقت مبكر.