عضو شرف بنادي الهلال السعودي يعلن تكفله بإحضار الأرجنتيني رامون دياز للفريق

قال فهد العبداللطيف عضو شرف نادي الهلال السعودي إنه سيتقدم بمبادرة لإنقاذ الفريق الأول الذي خسر مواجهة الديربي أمام النصر مساء اليوم الأحد.

وقال الشرفي الهلالي في تصريحات نقلتها صحيفة ”عاجل“ عن إنه سيتكفل بإحضار المدرب الأرجنتيني رامون دياز قبل موعد نهائي بطولة دوري أبطال آسيا الحالية أمام أوراوا الياباني، بديلًا عن الروماني ”رازفان لوشيسكو“ المتواجد مع الفريق منذ يونيو الماضي

وقال ”العبداللطيف“ أنه لن يبدأ اتصالاته بالمدرب الأرجنتيني إلا في حال حصوله على موافقة الإدارة الحالية التي يرأسها فهد بن نافل.

وقال الشرفي الهلالي بحسب ما نقلت الصحيفة إن أسباب اختياره للمدرب ”دياز“ تحديدًا تعود إلى معرفة المدرب بالفريق الياباني المنافس آسيويًا والذي سبق وحقق اللقب على حساب الهلال موسم2017.

وسبق وأن قاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز الهلال في موسمين حقق خلالهما ألقاب الدوري وكأس خادم الحرمين لكنه فشل في تحقيق اللقب الآسيوي.

وكان دياز هو مدرب الفريق الهلالي أمام أوراوا الياباني في عام 2017 عندما تعادل الهلال مع الفريق الياباني في الرياض بهدف والهزيمة في مباراة الإياب في طوكيو بهدف نظيف.

من جهة أخرى وجه المدير الفني لنادي الهلال رسالة للاعبيه عقب خسارتهم أمام النصر في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال رازفان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن ثقته في لاعبيه لم تهتز وأنهم قادرون على العودة لسكة الانتصارات من جديد عقب تعديل بعض الأخطاء.

وتحدث المدرب عن أنهم تساهلوا في مباراة النصر على ما يبدو مما تسبب في تلك الهزيمة مطالبًا اللاعبين والجماهير بالنظر على أنها خسارة مباراة فقط

وقال المدرب إنهم يتصدرون جدول ترتيب الدوري وأنهم متأهلين للنهائي الآسيوي واعدًا الهلاليين بأن المباراة القادمة للفريق ستشهد عودته للانتصارات مرة أخرى.

وعن إصابة اللاعب غوميز قال إنه لا يعلم وأن تبديله جاء وفق خطة فنية عن طريق الدفع بإدواردو كمهاجم ونزول جيوفينكو الذي يجيد في الجهة اليمنى.

وعن اللاعب علي البليهي مدافع الفريق قال: ”اللاعب جيد وبالفعل هو أخطأ ولكن ليس معنى ذلك أن يتحمل وحده الخطأ فاللعبة جماعية وكلنا نتحمل الخطأ“.