تصريحات قوية من عبدالرزاق حمدالله وفيتوريا بعد مباراة الهلال ضد النصر (فيديو)‎

تهكم كلٌّ من عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي، والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي، على الهلال عقب نجاح فريقه في الفوز على الزعيم بهدفين لهدف في قمة دوري المحترفين السعودي.

وقال عبدالرزاق حمد الله صاحب هدفي الفوز خلال تصريحاتٍ تلفزيونية:“على الهلال أن يعلم متى يلعب الكرات القصيرة في الخلف و ضد من، هذا ⁧العالمي⁩ الكبير ليس أي فريق“.“

فيما قال المدرب البرتغالي روي فيتوريا إنه على الهلاليين ألا يلتمسوا العذر للاعبين بحجة الإرهاق، مشددًا على أنهم في أوروبا يلعبون مباراة كل 3 أيام.

وأوضح خلال تصريحاته أنه جهز 4 خطط فنية لهزيمة الهلال، وبالفعل نجح فريقه بتطبيق تكتيكه حتى نال الفوز والنقاط الثلاث.

عبدالرزاق حمدالله – لاعب #النصر:

لابد أن يعرف #الهلال مع مين يلعب تمريرات قصيرة .. #النصر فريق كبير ويلعب دائمًا على البطولات .. وما زال الدوري طويل.#الهلال_النصر_الدوري pic.twitter.com/kbMV2HUecD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2019

وقاد المغربي عبدالرزاق حمد الله فريقه إلى ريمونتادا قوية بعدما استطاع تسجيل هدفين ليعدّل من هزيمة فريقه بهدف للفوز بهدفين لهدف.

ورفع النصر رصيده إلى النقطة 14 متأخرًا عن الهلال صاحب الـ 19 نقطة بخمس نقاط، علمًا بأن للعالمي مباراة مؤجلة أمام الفيصلي.