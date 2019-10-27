إدارة نادي الهلال تتخذ إجراء عاجلًا ضد مشجع يحرض لاعبي النصر على تعمد إيذاء لاعبي ”الزعيم“ (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية أن الإدارة القانونية بنادي الهلال السعودي رصدت مقطعًا متداولًا لأحد المغردين يحرض بعض لاعبي النصر على تعمّد إصابة لاعبي الهلال قبل لقاء الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشف الإعلامي بصحيفة الرياضية حمد الصويلحي، عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الأحد، أن إدارة الهلال ”بدأت إجراءات رفع الشكوى للجهات المعنية“.

في إطار عملها الدائم .. الادارة القانونية بنادي #الهلال رصدت اساءة احد المغردين وبدأت في اجراءات رفع شكوى قانونية حول ما تعرض له من اساءات في المقطع المتداول — حمد الصويلحي (@H_swilhy) October 27, 2019

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمغرد مشجع لنادي النصر يدعى متعب أبوظهر، يقول فيه: ”اليوم مباراة الهلال والنصر، فا يا عزيز لاعب النصراوي ما هو الفوز ولكن خروج لاعب هلالي على نقالة ويكون مشارك في آسيا وله هدية عظيمة من عندي، لها أثر في النفس، حتى التذاكر يسرقونها وإلى متى سنصمت، ومن هذا المنطلق أقول لبيتروس أنهي على غوميز“.

رسالة لكل لاعب نصراوي الفوز بدون نقالات ماله طعم ✋ وصاختهم خارج الملعب عالجوها داخل الملعب #سرقه_تذاكر_النصر #همه_حتى_القمه_يانصر pic.twitter.com/DuIMx2olRt — متعب ابوظهر (@MM_nsr9) October 26, 2019

سيكون جمهور الكرة السعودية على موعد مع وجبة كروية دسمة في كلاسيكو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، بين الهلال وضيفه النصر ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري السعودي.

ويتطلع الهلال لتعزيز الصدارة في مواجهة النصر، الباحث عن تصحيح المسار وتحقيق الفوز، لتحسين ترتيبه في صراع مثير خارج الخطوط بين الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال والبرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من خلال 7 مباريات خاضها الزعيم بعد أن حقق الفريق 6 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون هزيمة، وسجل الهلال 22 هدفًا وهو صاحب أقوى هجوم واستقبل الفريق 6 أهداف.

ويحتل النصر حامل اللقب المركز السابع برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله لقاء مؤجل، وفاز العالمي 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وسجل النصر 5 أهداف واستقبل هدفًا.

وحقق النصر الفوز في آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ29 من مارس الماضي بنتيجة 3-2 في الدوري، ولم يفز الهلال على النصر في آخر 3 مباريات جمعتهما منذ التغلب في لقاء الـ26 من أكتوبر 2017.

الهلال.. وحسم الديربي

يبحث الهلال عن حسم لقاء ديربي الرياض ضد النصر للابتعاد بالصدارة وخاصة أن الفريق لديه اختبار مهم للغاية في شهر نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويأمل الهلال مع مدربه لوتشيسكو تطبيق سياسة التدوير مع عدم تأثر الفريق الأزرق بالأداء في لقاء النصر، ويدرس لوتشيسكو إجراء تعديلات على تشكيلة الهلال بإشراك جوستافو كويلار غير المقيد آسيويًا بجانب كارلوس إدواردو.. ويغيب عن الفريق محمد كنو والسوري عمر خريبين للإصابة.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعبد الله الحافظ أو علي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني بجانب خط الوسط الذي يقوده سلمان الفرج وجوستافو كويلار مع صانع الألعاب كارلوس إدواردو وفي الهجوم أندريه كاريلو وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز.

بينما يبحث النصر عن تحقيق الفوز في لقاء الديربي على الهلال ليكون نقطة انطلاق جديدة للفريق في الدوري السعودي للمنافسة على اللقب.