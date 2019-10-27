كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال ضد النصر اليوم في الدوري السعودي

سيكون جمهور الكرة السعودية على موعد مع وجبة كروية دسمة في كلاسيكو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، بين الهلال وضيفه النصر ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري السعودي.

ويتطلع الهلال لتعزيز الصدارة في مواجهة النصر، الباحث عن تصحيح المسار وتحقيق الفوز، لتحسين ترتيبه في صراع مثير خارج الخطوط بين الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الهلال والبرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الهلال والنصر، اليوم الأحد، في كلاسيكو الدوري السعودي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جامعة الملك سعود“ في العاصمة السعودية الرياض في الثامنة إلا خمس دقائق، مساء اليوم الأحد، بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم الإسباني خافيير استرادا فرنانديز.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS بصوت المعلق فارس عوض على قناة 1 والمعلق مشاري القرني على قناة 2.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة من خلال 7 مباريات خاضها الزعيم بعد أن حقق الفريق 6 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون هزيمة، وسجل الهلال 22 هدفاً وهو صاحب أقوى هجوم واستقبل الفريق 6 أهداف.

ويحتل النصر حامل اللقب المركز السابع برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله لقاء مؤجل، وفاز العالمي 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وسجل النصر 5 أهداف واستقبل هدفاً.

وحقق النصر الفوز في آخر لقاء بين الفريقين يوم الـ29 من مارس الماضي بنتيجة 3-2 في الدوري ، ولم يفز الهلال على النصر في آخر 3 مباريات جمعتهما منذ التغلب في لقاء الـ26 من أكتوبر 2017.

الهلال.. وحسم الديربي

يبحث الهلال عن حسم لقاء ديربي الرياض ضد النصر للابتعاد بالصدارة وخاصة أن الفريق لديه اختبار مهم للغاية في شهر نوفمبر المقبل في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويأمل الهلال مع مدربه لوتشيسكو تطبيق سياسة التدوير مع عدم تأثر الفريق الأزرق بالأداء في لقاء النصر، ويدرس لوتشيسكو إجراء تعديلات على تشكيلة الهلال بإشراك جوستافو كويلار غير المقيد آسيوياً بجانب كارلوس إدواردو.. ويغيب عن الفريق محمد كنو والسوري عمر خريبين للإصابة.

ويعتمد الهلال على تشكيلة تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعبد الله الحافظ أو علي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني بجانب خط الوسط الذي يقوده سلمان الفرج وجوستافو كويلار مع صانع الألعاب كارلوس إدواردو وفي الهجوم أندريه كاريلو وسالم الدوسري وبافتيمبي غوميز.

النصر.. ونقطة الانطلاق

يبحث النصر عن تحقيق الفوز في لقاء الديربي على الهلال ليكون نقطة انطلاق جديدة للفريق في الدوري السعودي للمنافسة على اللقب.

ويجد النصر نفسه محاطاً بشكوك حول مشاركة عبد الرزاق حمد الله للإصابة، بينما تأكد غياب أحمد موسى النجم النيجيري وعبد الفتاح آدم ، ويعتمد روي فيتوريا على تشكيلة تضم الحارس براد جونز وأمامه رباعي الدفاع مايكون بيريرا وعمر هوساوي وعبد الرحمن العبيد وسلطان الغنام مع ثلاثي الوسط عبد الرحمن الدوسري ومختار علي وبيتروس مع الثلاثي الهجومي جوليانو فيكتور وعبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط.

وأكد عمرو أنور، مدرب نادي الاتحاد السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن ديربي الرياض بين الهلال والنصر حافل بالندية الشديدة والتفاصيل الفنية المميزة، موضحاً أن الهلال أكثر جاهزية فنيًّا ونفسيًّا رغم المعاناة البدنية نتيجة ارتباطه بخوض لقاء السد القطري بدوري أبطال آسيا الذي خسره بنتيجة 4-2.

وأوضح أن النصر يعتمد على قوة هجومه بقيادة حمد الله مع أمرابط وجوليانو وهو المثلث المتميز الذي يراهن عليه الفريق الأصفر في هجوم العالمي.