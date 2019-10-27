التشكيلة المتوقعة لمباراة الهلال ضد النصر اليوم في الدوري السعودي

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على الهلال، مساء اليوم الأحد، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

وتقام مباراة الهلال والنصر، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 06:55 بتوقيت القاهرة الـ07:55 بتوقيت الرياض، وتذاع على قناة Ksa sports HD 1.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري المحترفين، برصيد 19 نقطة، بينما يأتي النصر، حامل اللقب، في المركز السادس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.

والتقى الهلال والنصر في 22 مباراة بدوري المحترفين، انتهت بـ11 انتصارًا للهلال، مقابل 6 انتصارات للنصر، و5 تعادلات بين الفريقين.. سجل الهلال 39 هدفًا، مقابل 26 هدفًا للنصر.

آخر مواجهة جمعت بين النصر والهلال، كانت في الـ29 من مارس الماضي، بالجولة الـ25 من دوري المحترفين، وانتهى اللقاء بفوز النصر بنتيجة (3-2).

تشكيلة النصر المتوقعة:

ومن المتوقع أن يخوض العالمي المباراة بتشكيلة مكونة من: برادلي جونز في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع: عبد الرحمن العبيد، وعمر هوساوي، ومايكون بيريرا، وسلطان الغنام، بينما سيعتمد على الثنائي جوليانو، وبيتروس ماتيوس في خط الوسط، وخلف المهاجم سيتواجد كل من: حسين المقهوي، وسلمان المؤشر ونور الدين أمرابط، فيما يقود عبد الرزاق حمد الله خط الهجوم.

تشكيلة الهلال المتوقعة:

ومن المقرر أن يعتمد لوشيسكو، المدير الفني للزعيم، على: عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي ياسر الشهراني، وعبد الله الحافظ، وجانج هيون سون، ومحمد البريك، أما خط الوسط فسيتكون من محمد كنو وسلمان الفرج، بجانب كارلوس إدواردو وجوستافو كويلار وسالم الدوسري، بينما سيتولى قيادة الهجوم غوميز.