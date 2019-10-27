شركة ”صلة“ تكشف أسباب إلغاء تذاكر جماهير نادي الهلال المباعة في مدرج النصر

أصدرت شركة ”صلة“ بيانًا جديدًا يوضح تفاصيل أزمة قرار إلغاء تذاكر جماھیر الھلال التي جرى شراؤھا في المدرج الخاص بفريق النصر.

وأوضحت الشكرة أن الخطأ كان بسبب خلل في النظام، موضحة أنه جرى اكتشاف الخطأ بعد مرور 11 دقيقة من وقت بدء بيع التذاكر قبل أن يتم تداركه سريعاً، لافتةً إلى أنه اتضح خلال تلك الدقائق بيع عدد 1625 تذكرة من 624 معرفاً هلالياً بالقسم c والخاص بجماهير النصر.

وقدمت الشركة اعتذارها لجماهير الفريقين عن هذا الخطأ غير المقصود، موضحةً أنه سيتم تسليم هذه التذاكر لإدارة نادي النصر، إلى جانب التواصل مع الجماهير التي قامت بشراء التذاكر لتعويضهم عنها في مباراة أخرى أو استرداد مبالغهم.

وكانت الشركة أعلنت إلغاء جمیع تذاكر جماھیر الھلال التي جرى شراؤھا في المدرج الخاص بفريق النصر، والخاصة بمباراة الديربي التي ستقام، اليوم الأحد، بملعب جامعة الملك سعود.

???? توضيح للجمهور الكريم بما يخص تذاكر ديربي الهلال والنصر. pic.twitter.com/f4rhXMNPKa — صلة SELA (@SelaSport) October 26, 2019

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحددت الشركة القسم B من مدرجات الإستاد لعائلات جماهير العالمي، بينما القسم C للأفراد منهم.

وكانت ”صلة“ قد أوضحت أن عملية البيع بدأت، اليوم السبت، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة للأفراد والعائلات 50 ريالًا، بينما موحدة الواجهة E بـ200 ريال، وموحدة الواجهة F-D بـ150 ريالاً.

وجاءت أسعار التذاكر الذهبية للأفراد والعائلات 1500 ريال، والفضية للأفراد 800 ريال، أما فضية العائلات فتكلفتها 700 ريال.

وتم تحديد أسعار التذاكر البلاتينية أفراد بلس 3500 ريال، وبلاتينية الأفراد والعائلات بـ2500.

وكانت صحيفة ”الرياضية“، قد أشارت إلى أن إدارة الهلال والشركة المسؤولة عن طرح التذاكر قررا تأخير بيع التذاكر إلى ما قبل المباراة بـ24 ساعة، بهدف إجبار كل مشجع على اقتناء 3 تذاكر كحد أقصى، وذلك سعيًا للحد من انتشارها فى السوق السوداء.

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، أما العالمي فخاض ست مباريات فقط، ويحتل المركز السادس بـ11 نقطة.