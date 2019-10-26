شركة ”صلة“ تصدر تنويهًا مهمًا بشأن عملية بيع تذاكر مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي

أصدرت شركة ”صلة“، المسؤولة عن بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر، التي تجمع الفريقين، مساء غد الأحد، على إستاد جامعة الملك سعود، في ديربي الرياض، بيانًا مهمًا للجمهورين.

وقالت الشركة عبر حسابها على ”تويتر“: ”سيتم إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في المدرج الخاص بفريق النصر، حيث ستتم إعادة بيعها لجماهير النصر وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل وتطبيقًا للأنظمة“.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

???? تنويه :

سيتم إلغاء جميع تذاكر جماهير الهلال التي تم شراؤها في «المدرج الخاص بفريق النصر» حيث سيتم إعادة بيعها لجماهير النصر وذلك تحقيقًا لمبدأ العدل وتطبيقًا للأنظمة. — صلة SELA (@SelaSport) October 26, 2019

وحددت الشركة القسم B من مدرجات الإستاد لعائلات جماهير العالمي، بينما القسم C للأفراد منهم.

وكانت ”صلة“ قد أوضحت أن عملية البيع بدأت، اليوم السبت، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة للأفراد والعائلات 50 ريالًا، بينما موحدة الواجهة E بـ200 ريال، وموحدة الواجهة F-D بـ150 ريال.

وجاءت أسعار التذاكر الذهبية للأفراد والعائلات 1500 ريال، والفضية للأفراد 800 ريال، أما فضية العائلات فتكلفتها 700 ريال.

وتم تحديد أسعار التذاكر البلاتينية أفراد بلس 3500 ريال، وبلاتينية الأفراد والعائلات بـ2500.

وكانت صحيفة ”الرياضية“، قد أشارت إلى أن إدارة الهلال والشركة المسؤولة عن طرح التذاكر قررا تأخير بيع التذاكر إلى ما قبل المباراة بـ24 ساعة، بهدف إجبار كل مشجع على اقتناء 3 تذاكر كحد أقصى، وذلك سعيًا للحد من انتشارها فى السوق السوداء.

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من سبع مباريات، أما العالمي فخاض ست مباريات فقط، ويحتل المركز السادس بـ11 نقطة.