جروس_راجع_يجدد_المواجع.. جمهور النادي الأهلي السعودي يلوم مدربه الجديد على السقوط أمام الحزم

أعربت جماهير النادي الأهلي السعودي عن حزنها وغضبها الشديد من أداء فريقها أمام الحزم اليوم السبت، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلقت جماهير الأهلي هاشتاغًا عبر ”تويتر“ بعنوان ”#جروس_راجع_يجدد_المواجع“، في إشارة لعودة المدرب السويسري لتدريب الراقي في ولايته الثالثة.

وقاد صالح المحمدي، المدير الفني المؤقت السابق، فريق الأهلي لتحقيق الفوز على التعاون بثلاثية مقابل هدف، الجمعة الماضي، في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتحدثت جماهير الأهلي خلال الهاشتاغ عن حسرتها على رحيل صالح المحمدي الذي كان يُقدم مستويات طيبة مع الأهلي، والقدوم بجروس في وقت غير مناسب، حيث قال المعظم من جمهور الراقي، إن جروس لن يُضيف إلا المواجع لفريق الأهلي في المرحلة المقبلة.

وقال حساب لمشجع أهلاوي: ”لا يمكن يكون اللوم على جروس مدرب ما له 3 تمارين مع الفريق وكل اللعيبه جدد، أنا ما أعرف إداراتنا كيف تفكر، المحمدي في 5 مباريات أرقامه كبيرة جدًا ويبعد لمجرد أنه مدرب وطني“.

لا يمكن يكون اللوم ع جروس مدرب ماله 3 تمارين مع الفريق وجل اللعيبه جديدين،، انا ما اعرف إداراتنا كيف تفكر، المحمدي في 5 مباريات أرقامه كبيره جداً ويبعد لمجرد انه مدرب وطني،'.

#جروس_راجع_يجدد_المواجع — فهد الروقي (@fa7d_511) October 26, 2019

وأشار سالم المالكي: ”اللي سواه جروس اليوم في وسط الأهلي والتغييرات تخبيص مدرب مبتدىء، يبدو أن الأصلع خرّف“.

اللي سواه جروس اليوم في وسط الأهلي والتغييرات تخبيص مدرب مبتديء

يبدو أن الأصلع خرّف#جروس_راجع_يجدد_المواجع #الاهلي #الأهلي_الحزم — سالم المالكي (@SalemMAlMalk) October 26, 2019

وخسر الأهلي 2-1 أمام مستضيفه الحزم في أول مباراة يقودها مدربه الجديد كريستيان جروس بينما خسر الفيصلي لأول مرة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم هذا الموسم بالنتيجة ذاتها من التعاون اليوم السبت.

وأعلن الأهلي منتصف الشهر الحالي عودة جروس لقيادة الفريق خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بعقد يمتد إلى نهاية الموسم.

وقاد جروس الأهلي بين 2014 و2016 ومرة أخرى في موسم 2016-2017 وقد تسلم المسؤولية من المدرب المؤقت صالح المحمدي الذي قاد الفريق للفوز في الجولة الماضية 3-1 على التعاون.

وسجل منصور حمزي هدف الفوز للحزم في الدقيقة 87 من وضع انفراد ليضع الكرة في مرمى محمد العويس حارس الأهلي.

وافتتح المالي إبراهيما تانديا التسجيل للحزم في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء اكتفى العويس بمشاهدتها تهز شباكه.

وأدرك عبد الباسط هندي التعادل للأهلي عندما تابع تمريرة بضربة رأس من المهاجم السوري عمر السومة ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وأكمل الحزم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي لويز مورالها في نهاية الشوط الأول.

ورفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الرابع.