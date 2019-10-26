جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة النادي الأهلي أمام الحزم (صورة)

حقق فريق الحزم فوزًا ثمينًا من ضيفه الأهلي 2-1، في المواجهة التي جمعتهما، السبت، على ملعب الرس ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المباراة تمضي إلى التعادل 1-1حتى تمكن منصور حمزي من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 87، ليلحق الفريق القصيمي النادي الغربي بفريقي النصر والاتحاد اللذين سبق أن انتصر عليهما في نفس المنافسة.

النتيجة رفعت رصيد الحزم إلى 13 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة وتراجع على المركز الرابع.

ويستضيف الأهلي جاره الاتحاد في ديربي الغربية الخميس المقبل، بينما يحل الحزم ضيفًا على العدالة، السبت المقبل، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المحلي.

وعلى إستاد مدينة الملك عبدالله في القصيم ألحق التعاون الخسارة الأولى لضيفه الفيصلي عقب فوزه عليه 2-1.

وشهدت المباراة أفضلية للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 44 حينما سجّل الكاميروني ليندر توامبا هدفه الأول بعدما حول عرضية زميله البوروندي أميسي برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 63 تمكن التعاون من تسجيل هدفه الثاني الذي تكفل فيه البرازيلي إيغور روسي مدافع الفيصلي الذي حول عرضية اللاعب عبدالمجيد السواط بالخطأ في مرمى فريقه.

وعند الدقيقة 80 تمكن البرازيلي إيغور روسي مدافع الفيصلي من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه استقرت في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط ليتقدم الى المركز الثامن، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا.