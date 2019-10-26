الحزم يخطف فوزًا دراميًا من الأهلي في أولى مباريات كريستيان غروس بالدوري السعودي (فيديو)

خطف الحزم 3 نقاط غالية بعد أن أسقط النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت على ملعبه بمدينة الرس، في المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في أول مباراة يقودها السويسري كريستيان غروس.

وافتتح الحزم التسجيل عند الدقيقة 50 عن طريق مهاجمه المالي إبراهيما تانيدا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة عند الدقيقة 70 عن طريق مدافعه عبدالباسط هندي الذي استغل كرة عائدة من دفاع الحزم ليضعها في الشباك.

وعند الدقيقة 87 استغل الحزم اندفاع الأهلي ونجح مهاجمه منصور حمزي بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي إدريس فتوحي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم الى 13 نقطة ليتقدم للمركز السادس، في حين بقي الأهلي على رصيده السابق 4 نقاط في المركز الرابع مؤقتًا.

وفي مباراة أخرى ألحق التعاون الخسارة الأولى بضيفه الفيصلي عقب فوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم.

وتقدم التعاون في الدقيقة 44 عن طريق الكاميروني ليندر توامبا بهدفه الأول بعدما حول عرضية زميله البوروندي أميسي برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وعند الدقيقة 63 تمكن التعاون من تسجيل هدفه الثاني والذي تكفل فيه البرازيلي أيغور روسي مدافع الفيصلي الذي حول عرضية اللاعب عبدالمجيد السواط بالخطأ في مرمى فريقه.

وعند الدقيقة 80 تمكن البرازيلي أيغور روسي مدافع الفيصلي من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية مواطنه لويس غوستافو برأسه استقرت في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا.